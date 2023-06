De Huércal de Almería a Galicia, con la Asociación Vecinal Barrio Visiedo

Ya estamos inmersos en verano, arranca así la época estival y con ella el periodo vacacional más largo del año. Vacaciones de verano en las que según los datos oficiales siete de cada diez españoles aseguran que viajarán, primando los viajes nacionales. Y si hay un destino que cada año recibe a miles de visitantes es Galicia, entre ellos este año, a un nutrido grupo de miembros de la Asociación de Vecinos Barrio Visiedo, una de las más antiguas de Huércal de Almería y donde la actividad nunca cesa.

Máxime desde que a finales del año pasado hubiera un cambio en la directiva de la Asociación, aportando un aire más ‘fresco’ lo que ha conllevado además a que se haya ampliado el número de socios superando ya los 200. Entre las múltiples actividades que se realizan durante el año, los socios disfrutan también de un gran número de viajes. Tanto dentro de la provincia, a destinos como Mojácar donde es tradición irse un fin de semana al año, así a provincias cercanas como Granada o al Rocío en noviembre, cuyo viaje ya se está programando desde la directiva de la Asociación para conseguir un paquete que permita el mayor disfrute al menor precio posible.

Así ha ocurrido con la espectacular escapada que los 42 huercalenses han realizado a Galicia recorriendo sus monumentos más emblemáticos y sus lugares más turísticos. A un precio más que asequible “gracias sin duda a Carmen Morales, propietaria de la agencia ‘De Viaje con Carmen’, que se ha volcado con nosotros en todo momento”, explicaba agradecido Javier Rodríguez, tesorero de la Asociación de Vecinos Barrio Visiedo.

Durante una semana, este grupo intergeneracional de amigos y vecinos han podido visitar Baiona donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca con su mirador y su hermoso casco antiguo. Por supuesto de las impresionantes vistas de la de la desembocadura del río Miño, frontera natural con Portugal. Una cita en la que no podía faltar la visita a O Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como la ‘Capital del Marisco’. Visitando además la Isla de A Toxa internacionalmente conocida por los cosméticos elaborados con minerales de su manantial, destaca allí la Capilla de San Caralampio, o ‘de las Conchas’. Y si de algo disfrutaron fue cuando “realizamos un paseo en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca las ‘bateas’ y degustando mejillones y vino Albariño. No se puede visitar Galicia y no disfrutar de estos manjares”, apostillaba Rodríguez.

Un periplo en el que durante días visitaron además Santiago de Compostela y su majestuosa Catedral, A Coruña realizando una panorámica por la marina, donde se encuentran las fachadas acristaladas que le han otorgado el pseudónimo de ‘la ciudad de cristal’, entre otros muchos lugares emblemáticos de la ciudad, como los ocurrió al visitar Pontevedra.

En definitiva, una escapada única, que no solo permanecerá por siempre en su recuerdo y ha sido el origen de decenas de anécdotas, buenos momentos y cientos de risas, sino que, además, mantienen en el recuerdo de su paladar habiendo disfrutado del mejor marisco del país.