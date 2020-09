El Ayuntamiento acuerda con los feriantes que estén presentes en las actividades a realizar hasta fin de año

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha mantenido esta semana una nueva reunión con empresarios del municipio, tras la que mantuvo hace una semana con los pertenecientes al sector cultural, y en esta ocasión le ha tocado el turno a un grupo de diez empresarios dedicados a puestos de alimentación y restauración de ferias ambulantes, a los que el consistorio explicó sus planes para los próximos meses para acordar la presencia de estos en las actividades que puedan realizarse hasta final de año, con exención del pago de la tasa de ocupación.

El concejal de Empleo, Comercio y Empresa, Arturo Torres, y el edil de Cultura, Manu Abad, fueron los encargados de exponer a los feriantes del municipio los planes que el Ayuntamiento de Huércal de Almería tiene para ellos para los próximos meses con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas que hayan podido tener a nivel económico. Todo ello, debido a la cancelación de todas las fiestas en el municipio, empezando por las patronales en honor a San José Obrero, previstas inicialmente del 29 de abril al 2 de mayo y aplazadas en su día a causa de la COVID-19 a esta semana del 17 al 20 de septiembre, y continuando por las fiestas de cada uno de los barrios de la localidad.

En la reunión, el Ayuntamiento planteó la opción de, si no hay modificación en las normas de seguridad ni procedimientos actuales, realizar una serie de actividades en los aparcamientos del Teatro Multiusos y Paseo del Generalife, una zona de fácil acceso, con la finalidad de evitar aglomeraciones, en la que se ubicarían estos puestos de restauración y alguna atracción, siempre que esta cumpliera el protocolo COVID. La propuesta fue bien recibida por los empresarios, quienes incluso plantearon opciones para un mejor control de accesos y desinfección.

El concejal de Empleo, Comercio y Empresa de Huércal de Almería, Arturo Torres, señalaba que “hay que entender que el de los feriantes es un sector que ha sufrido mucho, ya que en todo el año no se ha podido realizar ninguna fiesta y ellos viven de las fiestas patronales, de los pueblos y de los barrios. Por eso hemos pensado en una forma de paliar un poco esa falta de ingresos y de actividad, que tengan una oportunidad de poder ejercer su actividad y que no desaparezca”, añadiendo que “tenemos un Ayuntamiento ejemplar, porque no hay nadie en la provincia que haya hecho lo que nosotros”.

Por su parte, Manu Abad apuntaba que “desde el área de Cultura hemos comentado la disposición del Ayuntamiento para que los feriantes puedan participar en las actividades culturales que queremos hacer en lo que queda de año”, valorando que “siempre nos habíamos reunido con los feriantes para organizar las fiestas patronales, pero nunca para plantear nuevas actividades. La respuesta ha sido positiva y tenemos un grupo de trabajo en el que estamos permanentemente en contacto”.