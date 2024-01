Huércal de Almería da otro paso más para que la piscina cubierta y sala fitness sean una realidad

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado este miércoles en pleno el sistema de gestión de la nueva piscina cubierta y sala fitness, que será a través de concesión, así como la ordenanza reguladora del servicio, un paso necesario y fundamental en el desarrollo del proyecto y previo a los siguientes trámites antes de su apertura.

El alcalde, Ismael Torres, ha destacado en el arranque de su intervención “el gran trabajo que se está haciendo desde el área de Contratación, con un expediente impecable” y ha explicado que “analizándose exhaustivamente las distintas formas de gestión de la instalación, se ha descartado la gestión directa y se propone la concesión de servicio a favor de la empresa que resulte adjudicataria de las que se puedan presentar”.

Ha añadido el regidor huercalense que “en el Ayuntamiento tampoco tenemos personal específico y tendríamos que hacer procesos selectivos e incorporar a 15 personas nuevas a la plantilla, además de que se trata de puestos muy concretos y técnicos, para los que es fundamental tener experiencia previa, porque si no es muy difícil gestionar la instalación y que sea rentable. Es sostenibilidad, no podemos gravar al Ayuntamiento con un servicio que sea deficitario y hacerlo por gestión directa empeoraría la situación económica: solamente el coste de la explotación sería de 700.000 euros, con una previsión inicial de ingresos de 511.000, supondría un déficit de entrada que tendríamos que asumir desde el Ayuntamiento, y con la concesión se genera en torno a un 10% de beneficio que permite que sea viable”. Además, “el estudio económico hace hincapié en que la flexibilidad horaria que requiere este tipo de instalaciones es muy difícil que se pueda prestar con la normativa vigente para las administraciones locales y ese es otro inconveniente a tener en cuenta”.

La aprobación del sistema de gestión y la ordenanza reguladora del servicio son dos trámites que son necesarios en el desarrollo antes de poder seguir con el resto del proceso y la licitación del servicio. “Seguimos dando pasos para que la piscina cubierta y la sala fitness sea una realidad”, ha finalizado su intervención Ismael Torres.

Servicio de limpieza en los colegios

Además, se ha aprobado el expediente de contratación del nuevo servicio de limpieza en los colegios, con una propuesta inicial de dos años con dos posibles prórrogas, con un presupuesto de licitación de casi 870.000 euros y con fecha prevista de inicio del servicio para el 1 de julio.

La prestación del servicio se efectuará, con carácter general, fuera del horario general de uso del centro educativo, no obstante, existirá un/a limpiador/a en horario de mañana para atender necesidades de limpieza en aseos, dependencias o urgencias.

En el nuevo acuerdo destaca la realización de un mínimo de 480 horas semanales, estando obligada la empresa adjudicataria a realizar, sin coste alguno para el Ayuntamiento, 120 horas anuales para ajustar el plan de limpieza, incrementar la limpieza en algún centro que lo requiera o acometer la limpieza derivada de actos o eventos municipales.

El alcalde ha explicado que “nos hemos reunido con los actuales trabajadores y han preferido quedarse como están antes de arriesgarse a pasar por un proceso selectivo, está consensuado con ellos” y que “actualmente es un servicio que presta el Ayuntamiento, pero que es competencia de la Junta de Andalucía, si se da un cambio normativo, como las federaciones de municipios llevan mucho tiempo demandando, no tendría sentido que tuviéramos que asumir una plantilla municipal para un servicio que ya no se prestaría; ese es un matiz que tenemos en cuenta a la hora de externalizar o no el servicio”.

En el nuevo contrato se produce un aumento en el coste del servicio, que “corresponde a una actualización de los costes salariales, a la mejora en el número de horas y al mantenimiento del servicio en periodos no lectivos”, tal y como ha explicado el alcalde de la localidad, Ismael Torres.

Bonificaciones por aprovechamiento de la energía solar

Por otro lado, se ha aprobado una bonificación de un 10% a favor de la construcción, instalación u obras en régimen de autopromoción que incorporen un sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente. No se aplicará esta bonificación en los casos de las instalaciones de los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar establecidas como obligatorias por la normativa específica vigente en cada momento.