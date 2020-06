El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha respondido a las críticas vertidas por el grupo municipal socialista mediante un comunicado sobre los trabajos que se están realizando para reformar el Lavadero de Los Peñoncillos, y ha afirmado que se trata de “críticas sin fundamento y solo por hacer ruido”.

“El Lavadero de Los Peñoncillos lleva desde el inicio de la democracia sin que el PSOE lo hubiera reformado nunca y somos nosotros ahora los que lo estamos reformando. La tipología de materiales usados tiene el visto bueno de las administraciones pertinentes y la cubierta que había anteriormente contenía uralita y amianto, por lo que evidentemente no podemos reconstruir con los mismos porque son tóxicos y peligrosos para la salud y están prohibidos”, ha apuntado el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, que añade que “la estamos reconstruyendo con el material más parecido al antiguo, pero con los cánones de seguridad establecidos y sobre todo con el visto bueno de las administraciones pertinentes”.

El concejal de Cultura y Turismo, Manu Abad, ha añadido que “el proyecto se presentó a las administraciones pertinentes y se dio el visto bueno. Además, tenemos un informe de patrimonio que es favorable y que indica que todo está dentro de la normalidad”, además de explicar que “los cuatro pilares del lavadero sujetaban antes un techo de uralita y si se meten tejas, esos pilares no soportarían el peso y se vendría abajo. Habría que hacer más columnas, pilares y vigas, y entonces sí que se estaría alterando. Incluso habría que hacer soportes de contrafuertes de carga en el lateral, que no es nuestro sino que ya se trata de una parcela privada”. El edil de Cultura y Turismo apunta que “es una clara intención de echar por tierra el trabajo y manifiesta un claro desconocimiento porque no se han leído el proyecto y no lo han pedido hasta ahora, además de desconocer qué es lo que había antes”.

Además, Abad señala que “el proyecto que se presentó y fue aprobado se realizó bajo la etapa en el equipo de Gobierno del actual número 2 del PSOE de Huércal de Almería. Ese proyecto está bien detallado y a disposición de la oposición y en él se pueden ver altimetrías, alzado y fotografías, y se detalla los materiales que había que quitar, esas estructuras de fibrocemento (uralita y amianto), y sustituirlas por la cubierta Deck, que es la que hemos puesto, para que pueda soportar el peso”.