El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, se posiciona del lado de la gente que más lo necesita durante la situación actual de confinamiento en los hogares a causa de la expansión del coronavirus Covid-19, centrando sus esfuerzos en la ayuda a las personas mayores o dependientes así como en las familias afectadas por el cierre de negocios o expedientes reguladores de empleo.

–¿Cómo afronta el municipio esta crisis?

–De forma muy responsable. Sí es cierto que los primeros días había bastante confusión, porque la gente no tenía del todo claro cuándo podía salir y cuándo no y en qué situaciones, pero ya una vez que han pasado los primeros días la gente es consciente de cuándo puede salir y con qué motivo. Huércal, como la gran mayoría de los municipios de España, está vacía, la gente está en su casa, y la verdad es que estoy bastante deseoso de que este sacrificio que estamos haciendo todos sirva para ralentizar el desarrollo de la expansión de esta pandemia y podamos volver a llevar una vida normal lo antes posible.

–¿Qué medidas se han tomado?

–Desde el primer día decidimos cerrar edificios municipales, instalaciones municipales deportivas, y la suspensión de actos culturales. Nuestro interés como equipo de Gobierno siempre es estar de parte de los más vulnerables y establecimos un servicio de ayuda a aquellas personas mayores o dependientes que no pueden salir de casa para hacer la compra, adquirir medicinas o cualquier tipo de necesidad que tengan. A través del servicio de ayuda a domicilio estamos en contacto con las personas usuarias. Sobre todo estamos trabajando en un plan especial de refuerzo de servicios sociales. Estamos elaborando las memorias para poder contratar trabajadores sociales, reforzar la asistencia y reforzar las partidas económicas. Hay mucha gente que está atravesando momentos difíciles por no tener una situación cómoda y queremos estar del lado de esa gente que más lo necesita.

–Por ahora no ha habido ningún caso en el municipio, pese a la cercanía con la capital, que es el mayor foco en estos momentos en la provincia, lo cual dentro de las graves circunstancias es un dato positivo para el municipio. ¿Están siendo sus vecinos responsables?

–No tenemos conocimiento de ningún caso en el municipio. Es verdad que el despliegue de la Policía Local, donde se han duplicado y triplicado en algunos casos los servicios, y Protección Civil están concienciando a nuestros vecinos. Protección Civil está todo el día con un coche dando vueltas por el municipio explicando el por qué no se puede salir y pidiendo esa colaboración ciudadana. Desde la Policía Local los primeros días se inició una labor informativa explicando la situación y ya sí es verdad que por indicaciones del Gobierno central de ser un poco más estrictos se está procediendo a multar a aquellas personas que están incumpliendo las normas que marca el Decreto. La multa es siempre el último recurso y solo en situaciones donde no queda más remedio. Quiero agradecer la dedicación de la Policía Local, que no ha puesto ningún tipo de problema a la hora de duplicar turnos y esa disposición les honra como profesionales. Agradecer también a Protección Civil, Guardia Civil y Legión y a los funcionarios del Ayuntamiento que están haciendo el servicio de entrega y ayuda a domicilio. Agradecer sobre todo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que están casa a casa dando ese soporte a las personas mayores y agradecer a la población en general el gran esfuerzo de contención que están haciendo quedándose en sus casas porque creemos que sin ese sacrificio que estamos haciendo todos esto no se puede atajar.

–Aun así ha habido cerca de cuarenta denuncias a vecinos por incumplir las restricciones impuestas desde el Gobierno central. ¿Qué le pide el alcalde a esos vecinos que todavía se resisten a quedarse en casa?

–Un poco de concienciación y respeto a las normas dictadas por el Gobierno, pero sobre todo respeto al sacrificio que están haciendo sus otros vecinos. No es fácil estar en casa, no es fácil cerrar tu negocio, no es fácil dejar tu trabajo, pero que la gente no salga a cosas que no tienen sentido.

–¿En qué medida va a afectar económicamente en el municipio esta crisis?

–Aunque algunas de las empresas concesionarias han parado su actividad, los trabajadores van a seguir cobrando y el Ayuntamiento va a seguir pagando las facturas haya o no haya actividad porque entendemos que hay que dar soporte económico a esas familias. Evidentemente, una paralización de la actividad como la que hemos sufrido va a tener repercusiones económicas en el municipio, pero estamos trabajando también junto con Diputación en implantar beneficios fiscales y sobre todo en preparar una batería de subvenciones para autónomos y todos aquellos negocios que han cerrado y estamos trabajando en darle forma a esas ayudas, que esperamos podamos tener a la mayor brevedad posible. Pero sobre todo nos centramos en la ayuda económica a esas familias más necesitadas que lo van a pasar mal debido precisamente al cierre de negocios, despidos o ERTEs y queremos estar al lado de estos vecinos.

–¿Cuándo cree que se recuperará la normalidad?

–La información que nos llega de primera mano va en la línea de que se va a retrasar un poco más de lo previsto, pero todo depende de nosotros. Tenemos las herramientas para que esto acabe lo más pronto posible y el hashtag #Quédateencasa es la solución. Hay que salir solo lo estrictamente necesario y seguir las normativas y las indicaciones de lavarse las manos, llevar guantes, mascarillas… Estamos haciendo un esfuerzo por dotarnos de material, pero está siendo muy difícil. Desde el área de Tercera Edad y el área de Servicios Sociales se está preparando y organizando a personas del municipio para elaborar mascarillas, vamos a fabricarlas, vamos a distribuirlas y desde Protección Civil se va a servir el material casa a casa. Se van a llevar a un hospital de Almería para esterilizarlas y ponerlas a disposición de nuestros vecinos. Estamos intentando ayudar en todo aquello que podemos y siempre con el objetivo de ayudar a la gente. En estos momentos difíciles el Ayuntamiento tiene que estar solo para ayudar.