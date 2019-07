Ismael Torres: “Nos hemos encontrado un ayuntamiento totalmente paralizado”

Ismael Torres ha vuelto a la alcaldía de Huércal de Almería tras algo más de siete meses desde que una Moción de Censura promovida por PSOE, IULV-CA, GRINP, VHA y ACH lo desterrase del sillón allá por octubre. Ahora, tras un mes de mandato, analiza para Diario de Almería aquella situación que -dice- le hizo replantearse seguir en la política y hace balance de estos primeros treinta días de Gobierno

–Ismael, ¿en algún momento se planteó dejar la política tras aquella moción de censura?

–Si, me lo planteé. Dije que esto quemaba mucho y estaba un poco harto. Decidí quitarme del medio y lo tenía más que claro. Sin embargo, el apoyo de la gente, el ver a 500 o 600 personas apoyándome en una noche de lluvia y frío y el cariño de muchos de mis vecinos hizo que me lo replantease. Al final, para no defraudar a muchos de ellos, decidí tirar para adelante y aquí estoy.

–¿Puede hablarnos de aquel pacto con Vox que le ha permitido gobernar con mayoría?

–El pacto ha sido natural en cuanto a ideología porque la ideología a nivel local ‘no existe’. El paco es con la persona, en este caso con Arturo, porque tenemos buena relación personal y eso hace que desde el primer momento trabajemos como grupo. Hasta el día de hoy nunca he tenido la tranquilidad de gobernar como ahora, con un amigo.

–¿Y con Ciudadanos? ¿Se lo planteó?

–Yo no me imaginaba que íbamos a sacar tan buenos resultados. Nos quedamos a solo 18 votos de la mayoría absoluta y eso nos pilló a todos por sorpresa. Con Ciudadanos es difícil de entenderse. No tienen capacidad de decisión a nivel local y pienso que el Gobierno de Huércal se debe de gestionar desde Huércal, no desde Sevilla. Con Vox fue todo lo contrario. Sí tenían capacidad para gobernar a nivel local, además, siempre he valorado lo respetuosa que es su gente. Primero empezamos con reuniones entre él y yo y luego con ambos equipos. El pacto fue por votación de todos los miembros de mi partido, como siempre he hecho las cosas. Propusieron un pacto con PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Vox. Eso era antinatural. Juan Ibáñez se ofreció con tal de seguir cotizando para poder jubilarse.

–Alcalde, al igual que le pregunté a tu mano derecha, ¿qué Ayuntamiento se ha encontrado tras estos más de siete meses de gobierno socialista?

–Un Ayuntamiento paralizado. No se han dado reservas de espacio en ocho meses, los proveedores no han cobrado, hay muchas facturas sin pagar. Los servicios de desinfección y limpieza, también paralizados. Mucha gente ha llegado en este mes pidiéndonos ayuda porque llevan todos esos meses sin poder resolver sus problemas y en estos 30 días hemos intentado descongestionar la situación y darle solución a todos nuestros vecinos para volver a la normalidad. El dinero se ha gastado en lo que no se debía como el dinero pagado a abogados de fuera de Almería por las denuncias interpuestas ante mí, que han salido por más de 8.000 euros.

–¿Y los proyectos inmediatos?

–Pues además de desbloquear la situación, hemos preparado todas las actividades de verano y la Escuela de Verano en tiempo récord y estamos trabajando en las bolsas de empleo de nuestro municipio.

–¿Y respecto al futuro? ¿Cómo va el Centro Comercial en la finca El Canario?

–Ese es un proyecto que empecé en mi primera legislatura y que se va a terminar justo ahora. Me decían que estaba loco y yo, que soy muy cabezón, al final tiré para adelante y salió. Este proyecto cambia la imagen del municipio al entrar en Huércal de Almería. Tendrá aceras, farolas, bancos, carril bici y un largo etcétera. Ahí van 400 puestos de trabajo. Esta próxima semana, precisamente, firmaremos un compromiso para que todas las empresas contraten a huercalenses, no a gente de fuera. Esta previsto que su apertura sea en torno a marzo-abril de 2020. Hasta esa fecha, formaremos a la gente para que puedan trabajar allí. Queremos que la gente se busque la vida en el municipio y se elimine esa etiqueta de municipio-dormitorio.

–¿Es el empleo uno de los ejes principales de esta legislatura?

–Sin lugar a dudas. Tenemos muchos polígonos y estos necesitan de gente para trabajar. Tenemos que adecuar la demanda de empleo a la oferta de personas jóvenes y en eso estamos ya trabajando. Tenemos muchas empresas y, gracias a Dios, tenemos a mucha gente para trabajar. Al final, el Ayuntamiento debe convertirse en ese punto de nexo entre las empresas y nuestros vecinos. Tenemos una tasa de paro baja pero nuestro objetivo es reducirla aun más.

–Para finalizar, alcalde, ¿un mensaje que quiera dar a todos sus vecinos?

–Me he sentido muy orgulloso del apoyo de la gente. Recuerdo una anécdota de una persona de Podemos que me dijo que me iba a votar a mi porque vota a la persona, no al partido. Al final la gente te vota y tienes que deberte a ellos. Lo que sí tengo claro es que voy a trabajar por Huércal de Almería y por todos mis vecinos, tanto por un presente próspero como por un futuro aún mejor.