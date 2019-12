Ismael Torres afirma que no caerá “en la extorsión de dos policías”

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), afirmó este martes a Diario de Almería que no caerá “en la presión de dos policías” después de que la portavoz del PSOE en el municipio, Ángeles Castillo, calificara antes como “bravuconada” el hecho de que el regidor no aceptara pagar una sanción por una multa al estacionar en una zona reservada exclusivamente para la Policía Local y quitar la señal de tráfico que anuncia dicha reserva.

Castillo denunció “el último dislate del alcalde del PP quien, tras aparcar en una zona reservada exclusivamente para uso de la Policía Local y, por tanto, ser multado por los agentes, decide resarcirse quitando la señal de tráfico de reserva de espacio y negándose a pagar la sanción correspondiente”.

Torres explicó que, al margen de que “como Jefe de Policía” puede hacer uso de esa plaza, esta reserva iba a ser retirada este lunes al haber acordado con una empresa la cesión de cinco plazas de garaje para que los policías pudieran estacionar ahí sus vehículos privados en lugar de hacerlo en la zona habilitada bajo el mandato de Ángeles Castillo y que había provocado quejas de los vecinos, y que aunque la Policía Local ya tenía constancia de ello, “dos policías multaron indebidamente, porque no tienen por qué”.

Estas dos personas, explica Torres, “una es el representante sindical, estamos negociando un nuevo convenio con subidas de sueldo y ajustes y entiende que la mejor manera de negociar es extorsionar y presionar a los políticos, y la otra persona pidió un permiso que no está en el convenio y un informe de Diputación denegó la petición, y desde ese momento, los dos, que van siempre juntos, están realizando una persecución en contra mía y en contra de este equipo de Gobierno”.

Torres aseguró que “no me voy a dejar presionar por estos dos policías, uno de ellos el representante sindical y otro de ellos molesto porque se le denegó un permiso que según los juristas no le correspondía; el resto de la plantilla está en contra de esa manipulación y esa extorsión y su trabajo, que quiero poner en valor, se está viendo empañado por la actuación de estos dos policías. En la negociación defenderemos los intereses de todos los trabajadores y no solo los de uno de ellos”.