El PSOE de Huércal de Almería no apoya la creación de empleo para personas vulnerables

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado este jueves en pleno ordinario una modificación de crédito para ampliar los fondos destinados al Plan de Empleo Municipal presentado a comienzos de este mes de octubre, con el que se pretende seguir creando puestos de trabajo en el municipio para aquellas familias en situación vulnerable que no pueden hacer frente a los cada vez más elevados costes de artículos de primera necesidad, a consecuencia de la inflación.

Una medida que no ha contado con el apoyo del grupo municipal socialista de la localidad, que se ha abstenido en la votación y no ha apoyado, por tanto, mejorar la vida de estas familias en situación de necesidad. Los votos favorables del equipo de gobierno, formado por los concejales del Partido Popular y la concejalía no adscrita, a los que se ha sumado el grupo municipal Vox, han sacado adelante la propuesta, en la que tanto PSOE como IU se han abstenido.

“El grupo municipal socialista sigue empeñado en ir en contra de sus vecinos y no apoya que más de 500 familias de nuestro municipio puedan salir adelante con un puesto de trabajo para afrontar el incremento de los costes que se está produciendo en necesidades básicas como la alimentación, la luz o el agua”.

Esta misma modificación de crédito incluye partidas destinadas al fomento de las actividades para fomentar la igualdad de género y las actividades culturales en el municipio, con la finalidad de acercar la cultura a los vecinos de Huércal de Almería, en unos tiempos en los que muchas familias no disponen de los recursos necesarios ante el aumento en los precios en general.

“El hecho de que el grupo municipal socialista no apoye esta propuesta choca de frente con las medidas que ha implantado el propio partido socialista a nivel nacional, donde ha creado un bono cultural para jóvenes de 400 euros, para acercar a esos jóvenes a la cultura, pero en cambio no quieren esas ayudas en nuestro municipio”, ha añadido Ismael Torres.