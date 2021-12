El paje real enviado por los Reyes Magos enciende la ‘Navidad en la Plaza’ de Huércal

Las actividades navideñas en la plaza de Las Mascaranas de Huércal de Almería, dentro del programa ‘Navidad en la Plaza’, quedaron oficialmente inauguradas este domingo con el primer descenso en tirolina a cargo del paje real, que fue el encargado de encender la casita de Navidad y de iluminar toda la plaza de Las Mascaranas.

Aunque el pasado 3 de diciembre, el alumbrado de esta plaza en la que se ubica el Ayuntamiento de Huércal de Almería ya había sido encendido para celebrar las fiestas navideñas, fue en la tarde de este domingo cuando quedaron instaladas las dos grandes atracciones que convertirán a la plaza de Las Mascaranas en el epicentro navideño de Huércal de Almería y en un referente para la comarca y la provincia.

Desde diez minutos antes de las 20:00 horas de este domingo, la plaza de Las Mascaranas quedó totalmente a oscuras. A la hora fijada, una luz se iluminó en la terraza del Ayuntamiento, donde la cantante Alicia daba la bienvenida interpretando la famosa canción ‘All I want for Christmas is you”. A muy pocos metros de allí, desde la puerta del salón de plenos, el paje real enviado por los Reyes Magos aguardaba el instante de tirarse desde la tirolina hacia la plaza. Una vez lo hizo, y acompañado por otros cuatro pajes, se dirigió hacia la casita de Navidad, tocándola con su varita para iluminarla, y con ella a toda la plaza.

A partir de ahí, una gran cantidad de niños esperando su turno para entregar su carta al paje real o contarle sus peticiones para que los Reyes Magos tomen buena nota de lo que quieren que les traigan la próxima noche del 5 al 6 de enero. Otros muchos esperaban su turno en la tirolina. Tanto una como otra estarán en la plaza de Las Mascaranas desde este lunes 27 de diciembre hasta el jueves 30 de diciembre, y también del 3 al 5 de enero, siempre en horario de tarde. Allí, en el mismo recinto de Las Mascaranas, habrá diariamente también talleres y conciertos durante toda la tarde, así como puestos navideños. El jueves 30 de diciembre, además, habrá una celebración de Nochevieja hasta las 1:30 horas.

La ‘Navidad en la Plaza’ tuvo un adelanto el pasado jueves 23 con una zambomba flamenca y un taller de adviento para familias, que contaron con una elevada participación durante toda la tarde. En la zambomba ‘Flamencos en Navidad’ estuvieron al cante Antonia López, Lidia Plaza y Rocío Zamora; María la Rabota y Carmen la Vainillita al baile por fiestas, Pedro el Funde a la guitarra y Paco Torres en la percusión. Al taller de corona de adviento le seguirán, el martes 28 de diciembre, uno de Papá Noel ‘Inocente’, y el lunes 3 de enero, otro de coronas de Reyes Magos. También el viernes 24 por la mañana, la ‘Navidad Infantil’, en la misma plaza, atrajo a un gran número de familias, a pesar de que en algunos momentos hubo algo de lluvia, que disfrutaron de varios hinchables y también de Papá Noel y su elfo.