De Los Pinos al Palacio Real: la “aventura única” de Sofía Deza

10:30 horas del jueves 20 de junio. Sofía Deza sigue recibiendo abrazos y felicitaciones por los pasillos del CEIP Clara Campoamor, del que es directora. Un día antes, las cámaras de todas las televisiones de España la han enfocado en primera fila en el Palacio Real, a punto de recibir, junto a otras cuarenta personas anónimas, la Orden del Mérito Civil de manos del mismísimo rey Felipe VI. El tiempo es justo. Antes de las 11:00 tiene que atender otra entrevista en directo para Candil Radio con Antonio Almécija y a las 11:15 tiene clase. “Porque algo tengo claro y es que hoy sí voy a dar clase”.El barrio de Los Pinos, en Huércal de Almería, tiene un colegio más. En él trabajan personas que creen y sueñan que otra escuela es posible y ponen todo su esfuerzo en demostrarlo. Siempre con el mismo objetivo: el bien y la educación de los niños y las niñas. El centro comenzó a funcionar hace seis años y con apenas dos promociones terminadas -el de este año es el segundo 6º que sale del colegio hacia el instituto- los frutos ya se están recogiendo. Hace unos meses, la profesora Carmen Cañabate era reconocida como una de las mejores docentes de España; este mismo mes, el CEIP Clara Campoamor se convertía en el primer centro educativo en exponer y comisionar en un Museo y este miércoles su directora recogía la medalla de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real. Algo, por no decir mucho, o todo, se está haciendo bien en este colegio.

"Cuando devolví la llamada, era el Jefe de Protocolo de la Casa Real, entonces sí me quedé boquiabierta”

Esta “aventura única”, como la cuenta la protagonista, Sofía Deza, comenzó hace apenas unas pocas semanas. La Subdelegación de Gobierno la llamó para proponerla para esta condecoración. “Ya solo que se fijaran en mí era un gran reconocimiento porque iba a poder ser la cabeza visible de lo que es el trabajo que hacemos muchos maestros”. Le llamó también el delegado de Gobierno. Por último, otra llamada en mitad de clase, que no atendió por norma. “Cuando salí, llamé y era el Jefe de Protocolo de la Casa Real. Entonces sí me quedé con la boca abierta”.

Ya en Madrid este miércoles, Sofía Deza conoció al resto de personas que recibían, como ella, esta distinción. “Somos uno entre muchos. No somos los mejores de cada colectivo”, piensa. Un detalle: en la primera fila había, como ella, muchos profesores y maestros. Curiosa, preguntó. “El rey considera que la educación es un pilar básico del país”, fue la respuesta.

Llegaba el momento de la condecoración y se pidió silencio: el Rey estaba a punto de salir. “Durante cinco minutos, el silencio fue ensordecedor. No sé los demás, pero yo estaba pensando en por qué estaba ahí sentada”. Sofía repasó mentalmente su trayectoria hasta llegar a esa butaca de la primera fila del Palacio Real. El orgullo que sintieron sus padres, también maestros influyentes en El Ejido-, cuando les informó de su decisión; sus tres primeros años en un colegio privado; su primer destino tras aprobar las oposiciones en 1999 en un colegio muy pequeño de la sierra de Málaga, Cañete la Real; su paso durante más de una década por Carboneras, su “otro” pueblo; y su llegada hace seis años a Huércal de Almería para liderar, desde la dirección, a un colegio, el CEIP Clara Campoamor, al que muchos expertos en educación tienen como “centro de referencia”. No en vano, no son pocas las veces que tienen que acudir a otras provincias para “enseñar allí el trabajo que hacemos aquí”.

Todo eso lo pensó Sofía en esos cinco minutos que pasaron desde que se solicitó silencio hasta que el rey Felipe VI hizo acto de presencia, acompañado por la reina Letizia y las infantas Leonor, heredera al trono, y, también, Sofía. Un momento que sabe que no se va a repetir. “Viví plenamente cada segundo, quería ser consciente de lo que estaba pasando y que no se me olvidara nunca”. Por ello, prácticamente lo retransmitió en directo en redes sociales. Era “representante de un grupo muy grande de maestros que trabajan y viven por la enseñanza pública y del trabajo que se está realizando en el colegio”.

"La clave del éxito, lo primero, es considerar que los niños y niñas son personas y nos pueden enseñar cosas”

La clave de la exitosa metodología con la que se trabaja en el CEIP Clara Campoamor, “lo primero, es considerar que los niños son personas y pueden enseñarte cosas a ti como persona”. Como maestra, Sofía escucha al alumnado de una “manera activa”. “Ellos proponen cosas, si son fáciles de hacer, se hacen. Ese respeto me lo han devuelto con aprendizaje y con cariño, por eso en nuestra aula aprender a ser además de enseñar a hacer”, comenta.

¿El mejor colegio? “Los Pinos tiene un colegio más de personas muy trabajadoras que creen y sueñan que otra escuela es posible y estamos intentando demostrarlo y siempre con el mismo objetivo: el bien y la educación de los niños y las niñas. No es el reconocimiento de que somos los mejores, para nada. No nos consideramos los mejores. Somos un centro más que vamos caminando por la mejora de la educación pública”, sentencia.