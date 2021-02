Ismael Torres rompe el pacto de gobierno en Huércal de Almería con Vox

El concejal de Vox Arturo Torres fue cesado ayer martes de todos sus cargos en el Ayuntamiento de Huércal de Almería. La situación de crisis entre ambas formaciones ha sido casi constante desde el inicio de legislatura en temas muy sensibles para los populares como la violencia de género. Se trata de una decisión que atiende estrictamente a criterios de gestión municipal, completamente al margen de lecturas a nivel provincial autonómico y mucho menos nacional.

La decisión ha estado varias veces sobre la mesa del alcalde huercalense. Desde el inicio de esta legislatura, en mayo de 2019, el camino de la mano del concejal de Vox ha estado sembrado de profundas divergencias en asuntos que para Ismael Torres son, como él ha señalado en repetidas ocasiones, líneas rojas que no estaba dispuesto a dejar rebasar: la diferencia ideológica que les separa en temas tan sensibles como la violencia de género ha sido motivo de profundo malestar entre los miembros populares del equipo de gobierno en repetidas ocasiones.

“No es normal sentir temor a sus salidas de tono de un miembro del equipo de gobierno cada vez que se acerca una fecha en la que se señale la lucha contra la violencia hacia las mujeres o cada 8 de marzo. Sabíamos que siempre iba a haber enfrentamiento. Nuestro compromiso moral en irreconciliable con el posicionamiento de Arturo Torres y su partido en esta materia, que nos ha puesto en el punto de mira social en muchas ocasiones”.

Pero no es el único motivo: el quehacer diario del concejal por Vox, Arturo Torres, ha dejado mucho que desear para los compañeros de viajes en el equipo de gobierno. Uno de los grandes vacíos que ha provocado la inacción del de Vox ha sido en el Área de Comercio y Empresa, tan sumamente importante especialmente en la situación actual. Esta labor ha sido eficazmente asumida por otros miembros del equipo, que se han encargado de gestionar y sacar adelante medidas reparadoras y de ayuda a un sector especialmente castigado por la pandemia.

Las discrepancias entre ambos partidos, que gobernaban de forma conjunta desde las pasadas elecciones municipales, eran patentes desde casi el inicio de legislatura, pero se han acentuado en los últimos meses con posturas que han marcado un punto de no retorno en el equipo de gobierno, sobre todo en lo que atañe a temas relacionados con la violencia de género y reivindicaciones por los derechos de la mujer. Incluso en alguna ocasión alguna vecina ha acudido al Ayuntamiento a quejarse por actitudes machistas del ya exconcejal cuando ostentaba el Área de Seguridad Ciudadana. Asimismo, ha mantenido una actitud arbitraria en la concesión de licencias de ocupación de vía pública que originó, entre otros motivos, su destitución en esta área.

A Arturo Torres se le han aplicado varios correctivos en señal de aviso tras los encontronazos relativamente frecuentes: tras el últimos, se le retiró de sus competencias en el Área de Seguridad Ciudadana, en la que él era el responsable de la Policía Municipal y Protección Civil.

Desde el Área de Empleo, Comercio y Empresa que lideraba, han sido casi nulas las iniciativas surgidas de su departamento, lo que ha venido a socavar la ya de por sí desgastada confianza que quedaba hacia su labor.

“Todo tiene un límite y la paciencia también. Huércal de Almería necesita gestores preocupados por el pueblo y que trabajen duro y constantemente pensando en el pueblo por encima de su partido, y en el caso de Arturo ese planteamiento no lo hemos llegado a ver en ningún momento. Siempre hemos tenido la sensación de que trabajaba pensando en las siglas de su grupo político que en todos los vecinos de Huércal. Eso no va con este equipo de gobierno y no lo vamos a seguir consintiendo. Las instituciones públicas necesitan de gente comprometida e implicada por su pueblo y ciudad por encima de grupos políticos”.

“Nuestra intención es seguir durante la legislatura cumpliendo promesas electorales y hacer de Huércal una ciudad mejor con el esfuerzo y la dedicación total de sus servidores públicos”, ha añadido el alcalde.

Ismael Torres continuará gobernando el resto de la legislatura con los ocho concejales del Partido Popular y en coalición con la concejala no adscrita, Almudena Serrano.