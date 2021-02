El alcalde de Huércal de Almería pide a la Mancomunidad del Bajo Andarax que las empresas cerradas no paguen el agua

Torres insiste en adoptar las medidas necesarias para contribuir al alivio de la situación. “No voy a cejar en el empeño de salir en auxilio de nuestros vecinos comerciantes y autónomos. No me rindo, esperan de las entidades una respuesta a la altura de las circunstancias y voy a seguir insistiendo. Si la Mancomunidad vuelve a desoír estas peticiones, demuestra una vez más que no le importa el sufrimiento de quien más necesita ayuda”.

“Es una situación vergonzosa que no debe repetirse”

Las críticas de Ismael Torres a los representantes del partido Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax no se limita a esta ayuda en concreto que por el momento no ha sido aceptada, sino en general a la pasividad del entre desde que se desencadenara la crisis sanitaria, o al menos así lo cree el alcalde de Huércal de Almería. “En los presupuestos aprobados el pasado año no hubo ni rastro de cualquier tipo de acción de emergencia”, argumenta el regidor huercalense; “nada sobre ayudas o medidas especiales para intentar socorrer a tantos vecinos que necesitan apoyo para hacer frente a una situación que está destruyendo la economía del país, con unas dimensiones sin precedentes”, comenta comenta Ismael Torres. De hecho, el primer edil solicita esta medida relacionada con los recibos por el abastecimiento de agua para negocios cerrados, pero considera que no debería ser la única, pues a su juicio el organismo puede colaborar más y mejor. “Espero mucho más que una medida sin músculo, como la que anunciaron el pasado año y que no repercutía en el bolsillo de los vecinos: una rebaja a los ayuntamientos, que no necesitábamos, mientras seguían pasando el recibo del agua a todos los comercios cerrados. Es una situación vergonzosa que no puede repetirse”.