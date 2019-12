El belenismo, una afición que va más allá de poner y quitar figuritas a escala

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha confiado, por cuarto año consecutivo, la composición y montaje del belén municipal a la experiencia y habilidad de Manuel Martínez Ramírez, presidente de la Asociación Almeríense de Amigos del Belén desde 2003.

La recreación se expone en la Iglesia de Santa María desde el día 6 y hasta el domingo 12 de enero, de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 horas y los domingos de 10:00 a 12:00 horas, y de 18:00 a 19:00 horas en las tardes del miércoles, jueves, viernes y sábados.

El resultado final es un belén de grandes dimensiones, de 10,5 metros de largo y 2.5 metros de ancho, sobre el que se despliegan del orden de 300 figuras y donde están representadas las escenas bíblicas. “Las figuras son compradas, pero los castillos, puentes y edificaciones, con todos sus detalles, forman parte de mi trabajo”, explica Manuel Martínez a Diario de Almería.

El autor de esta representación ha contado con la inestimable colaboración de sus hijos, Francisco Javier y María del Mar, y ha cedido al paso del tiempo sin mirar al reloj. “Cuando te metes en la composición de un belén, y aún más de las dimensiones de éste, no se pueden contar el número de horas que se emplean. Cuantas más mejor. Lo único que se sabe cuanto se empieza y también cuándo se ha de finalizar al ser una propuesta cerrada en el tiempo, con una fecha de estreno concreta”, comenta.

Martínez Ramírez se declara “cristiano y amante de las tradiciones” y defiende estos valores del belén clásico. “Todas las escenas bíblicas han de estar presentes desde la Anunciación a los Reyes Magos y el Nacimiento, la Huida a Egipto y otras más. El belén debe de contemporizar el tiempo en el que sucedieron y vivieron los hechos”, explica.

Bajo su amplia experiencia en la realización de estos trabajos, el belén “debe de ser el reflejo de quien lo ha hecho y ha de tener rigor histórico. Todos los belenes tienen su hegemonía propia y así, en lugar de las casas hebreas se pueden apostar por edificios propios del municipio donde está expuesto”, descubre.

Este belenista ha aplicado este modelo de trabajo y la representación de este año presenta varias novedades en su composición como son la Panadería Hidalgo y la Venta Santa Ana, nombres de Huércal de Almería que se han hecho un hueco entre la colección final como construcciones propias que ha creado.

Martínez Ramírez no está en contra de las recreaciones con figuras del playmobil. Tal es así que destapa a Diario de Almería como en el primer belén que le hizo a su nieta Mar recurrió a estas figuras. “Hay tantos belenes como personas”, sentencia.

La Asociación de Amigos del Belén, que preside desde hace 16 años, reúne a una veintena de entusiastas de estas recreaciones históricas. “El objetivo de la Asociación es difundir los valores del Belén de Navidad y alentar a los niños hacia esta afición mediante concursos y otras iniciativas y no sólo en el mes de Diciembre”, recuerda.

La afición le llegó algo tarde. “Me empecé a dedicar después de casarme y estaba a punto de ser padre. Les he inculcado a mis hijos esta fe popular. Sin su ayuda, me sería imposible”.

A sus 65 años, cumplidos en noviembre, este almeriense no piensa jubilarse de esta afición. “Eso pasa cuando la vista o la tensión te lo impiden”, señala. Y finaliza con una confesión.“ Mis mejores ratos los paso en la cochera de mi casa haciendo cosas para el próximo Belén. Me gusta compartir y que lo vea la gente, pero esas dos horas me dan lo que no me dan otras cosas”.