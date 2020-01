'Vida’ y ‘Obra’ de grandes autores andaluces en una colección de óleos en Huércal

Huércal de Almería estrenó en la última semana exposición en el Centro de Interpretación Etnográfica, 'El color del alma', una colección de óleos del pintor onubense Juan Remesal que hablan de la vida y obra de ocho grandes autores andaluces como Federico García Lorca, Pedro Antonio de Alarcón, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer y los hermanos Álvarez Quintero.

“En las obras de ‘Vida’ está todo aquello que me ha llamado la atención sobre la vida de estos autores, mientras que en las ‘Obras’ que hacen referencia a sus trabajos he plasmado el sentimiento que me transmiten”, explica el pintor onubense.

La exposición fue inaugurada con la presencia del concejal de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana de Huércal de Almería, Manu Abad, así como de la edil de Administración Pública, Transparencia y Bienestar Social, María del Mar Castelo.

La exposición está ubicada en el Centro de Interpretación Etnográfica, situado en el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería.