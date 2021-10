Huércal continúa con su implicación en la sensibilización contra el abuso y el maltrato en la vejez

El Ayuntamiento de Huércal de Almería continúa con su implicación en la concienciación contra el abuso y el maltrato en la vejez y el próximo miércoles 20 de octubre organizará una charla de sensibilización y prevención de las distintas formas de maltrato, acompañada de merienda, y que tendrá lugar a las 17:00 horas en el Centro Social de la Tercera Edad de la localidad, en la calle Profesor Tierno Galván. Las inscripciones se pueden realizar en el número de teléfono 607118290, hasta un máximo de quince participantes.

Esta charla forma parte del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Huércal de Almería con la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), que ya se tradujo el pasado mes de junio mediante una campaña en la que se concienciaba a la ciudadanía de que el maltrato hacia las personas mayores es una realidad social oculta, porque no se habla de ello, y ocultada por las propias personas mayores, porque no es fácil alzar la voz cuando la persona que maltrata es la misma que cuida. Detectar el abuso y maltrato en la vejez exige mucho esfuerzo y se ha de abordar con delicadeza. Por eso es importante concienciar, sensibilizar y abrir los ojos, ante conductas que se consideran normales y no lo son, son maltrato.

El tipo de maltrato más notificado por los mayores es el maltrato psicológico, con un 46%, seguido en este orden por el físico (27%), económico (22%), abandono o negligencia (18%) y contra la libertad y derechos básicos de la persona (16%). Hasta la fecha no han sido notificadas situaciones de abuso y/o maltrato de índole sexual. El 71% de las situaciones de abuso y/o maltrato han tenido lugar en el ámbito familiar y el 29% en instituciones. Las llamadas recibidas son en un 35% por parte de hijos/as, 20% por otros familiares, un 15% de vecinos/as, un 13% de las propias víctimas y en un 7% de los casos son los profesionales.

Al llegar a la jubilación se suelen dejar atrás responsabilidades y compromisos que hicieron llevar un ritmo de vida acelerado. Se puede decir que al finalizar la etapa laboral las personas suelen experimentar una especie de “liberación” a tres niveles: trabajo, familia y deudas.

Junto a esta triple liberación, muchas personas pueden disfrutar también de los “vientos a favor” de tener una salud bastante aceptable, unas relaciones afectivas positivas con personas queridas, una economía para vivir sin estrecheces, y por encima de todo, libertad para decidir en qué ocupar el tiempo, y cómo vivir esta etapa de la vida, que cada vez es más larga.

Teléfono gratuito contra el abuso y maltrato en la vejez: 900 65 65 66

Teléfono contra la Soledad No Deseada en las Personas Mayores: 954 27 56 40