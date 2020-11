Huércal de Almería presenta una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con importantes proyectos para el municipio

La corporación municipal de Huércal de Almería en su totalidad ha aprobado presentar una enmienda de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de España, que habían dejado fuera de los mismos varios proyectos de importancia para el municipio huercalense, como el tercer carril en la autovía A-7 y las obras de encauzamiento de parte del río Andarax a su paso por el término municipal.

En lo referente al tercer carril en la autovía A-7, ya se había llevado al Congreso el tramo desde Roquetas de Mar hasta Almería, solicitando la corporación municipal huercalense una ampliación del tramo y que este carril llegue hasta los accesos a Huércal de Almería y Benahadux e incluso hasta Viator. Igualmente se añadió una propuesta para reducir la contaminación acústica en esta vía, que perjudica principalmente a los vecinos de barrios como El Potro, El Palomar o Las Cumbres.

En cuanto a las obras de encauzamiento de parte del río Andarax a su paso por el término municipal de Huércal de Almería, se trata también de una petición desde el grupo popular a través de sus representantes en el Congreso, y al margen de su aprobación para su presentación al Gobierno de España se acordó llevarla también a la Junta de Andalucía.

En una segunda moción, los grupos municipales de PP, PSOE, IU y concejalía no adscrita presentaron y aprobaron un manifiesto consensuado de cara al próximo 25 de noviembre y la lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer, al que no se sumó el grupo municipal de Vox, quien se abstuvo y presentó su propio manifiesto que fue rechazado por la totalidad del resto de las fuerzas políticas municipales. Este se trata de un tema, en palabras del alcalde, Ismael Torres, “muy importante, de mucho calado, y en el que no debería haber disensiones en una corporación municipal”.

Además, se acordó, también por unanimidad, la aplicación de las 35 horas a los trabajadores funcionarios, en lugar de las 37’5 horas actuales, un acuerdo que no se pudo dar en 2019 debido al incumplimiento de algunos parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria del año anterior, que evitaba que este acuerdo se pudiera aplicar de forma automática.

Por último, se presentaron 15.800.000 de euros en el informe económico-financiero correspondiente al tercer trimestre del año 2020 y se aprobó por unanimidad tanto el convenio con los servicios sociales del Bajo Andarax como el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya aprobado inicialmente a finales de 2018, y que quedó entonces a falta de aprobación definitiva.

Según apuntó Ismael Torres en este apartado, “en esta legislatura 2019-2023, el plan es el de poner entre 35 y 40 viviendas para alquiler para que nuestros vecinos puedan tener una amplia oferta de viviendas de calidad”.