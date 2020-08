Ismael Torres: "Huércal de Almería tiene una oposición de postureo"

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, afea a la oposición que el pasado jueves reclamara un pleno presencial y no telemático para debatir el presupuesto municipal, que será llevado a pleno el próximo martes, y que no hayan realizado ni una sola pregunta ni aportación al respecto del mismo en la comisión informativa celebrada este viernes, y al mismo tiempo les recuerda los motivos por los que este pleno se hará de forma telemática y no presencial como demandaba el grupo municipal socialista, facilitando este pleno online su visionado a los ciudadanos al tiempo que les protegerá de posibles contagios.

El de los presupuestos se trata del pleno más importante de todos cuantos se celebran durante el año en el Ayuntamiento, como así lo reconocía este jueves el propio grupo municipal socialista, en el que se decide qué se va a hacer con ese presupuesto municipal de 12 millones y medio de euros. Por ello, Torres lamenta que PSOE e IU no hayan realizado "ninguna pregunta ni aportación alguna en una comisión informativa que ha durado apenas cinco minutos". “Es una oposición de postureo”, ha señalado el alcalde, quien añade que los concejales de estos dos partidos “cobran sus dietas de asistencia a estas comisiones informativas, que se hacen por ley, y no hacen su trabajo porque no les importa Huércal”.

“Es paradójico que por un lado digan que un pleno telemático para aprobar el presupuesto quiere cercenar el debate y luego en la comisión informativa presencial del mismo no hagan preguntas ni realicen ninguna aportación”, ha insistido el alcalde, para quien la oposición “lo único que quiere es hacer ruido con ataques que no tienen sentido alguno y propuestas de pleno que atentan contra la salud pública”. Torres recuerda así a la oposición los motivos por los cuales el pleno del próximo martes se llevará a cabo de forma telemática y no presencial.

“Ángeles Castillo debería saber que en un pleno con cerca de una veintena de personas deberíamos impedir la presencia de ciudadanos, como medida de prevención frente a la COVID-19, y precisamente el hacerlo de forma telemática permitirá a estos mismos ciudadanos poder seguirlo a través del canal digital”, ha explicado Torres.

Además, los dos plenos telemáticos celebrados durante el estado de alarma demostraron una mayor participación ciudadana que en los plenos presenciales, con más de un centenar de vecinos conectados en directo a través de la plataforma de reproducción online, hechos que desmontan totalmente lo argumentado por el grupo municipal socialista referente a la participación ciudadana.

Torres ha recordado que el presupuesto que se llevará a pleno tiene un incremento de cerca de dos millones de euros con respecto al último aprobado en 2018, adecuando el nuevo presupuesto, de 12 millones y medio de euros, a la mayor prestación de servicios acorde a una mayor demanda de la ciudadanía y, especialmente, por el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19.