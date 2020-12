Predicar con el ejemplo

Desde que supo que la Titan Desert, la prestigiosa prueba por etapas de ciclismo de montaña, se celebraría en Almería esta edición, Jesús Pomedio reorganizó sus vacaciones como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería y se guardó una de sus semanas para participar. Y no es que se liara la manta a la cabeza, sino que Pomedio es un apasionado del deporte en todas sus variantes, además, ciclista federado, y no solo eso, sino uno de los mejores de toda Andalucía. No en vano, fue ganador de La Desértica y campeón andaluz en la categoría máster 40, entre otras muchas victorias.

Pomedio es un concejal que predica con el ejemplo. Ya no solo como deportista, sino también en su otra área, la de medioambiente: hace unos meses lanzó la iniciativa de ‘plogging’ de recogida de residuos del entorno natural mientras practica deporte, liderando él mismo cada una de las salidas realizadas.

Se inició en el ciclismo de montaña, de ahí pasó a carretera (fue subcampeón provincial) con el Club Ciclista Huércal y desde hace unos años forma parte del Oxygenbike, uno de los clubes punteros del MTB en Almería y Andalucía. De ahí que participar en la Titan Desert de este año y hacerlo además en casa haya sido una “experiencia única”. “Es la primera prueba por etapas que se hizo de ‘mountain bike’ y siempre te fijas en ella. Todos los años intentas ahorrar para ver si te puedes inscribir y este año la situación la ha traído a nuestra tierra. Se han alineado los astros para poder participar”, reconoce el huercalense, para quien “ha sido una experiencia satisfactoria, de conocerme más a mí mismo, que es de lo que se trata el deporte. Ha sido una competición contra mi cabeza y mi cuerpo y he sentido cosas que no he sentido en otras pruebas”. Cosas como compartir campamento con el cinco veces ganador del Tour de Francia, Miguel Indurain, o el francés Sylvain Chavanel, el ciclista con más participaciones en la ronda gala. “Estar el día a día con estrellas, que son ídolos, en el campamento hace que te sientas como un niño jugando a ser profesional”.

Ese fue el mejor día que recuerda Jesús de la Titan Desert. El peor, la noche de lluvia y viento. “Esa noche no pegó ojo nadie”. Al día siguiente, la etapa quedaba suspendida por el mal tiempo en el alto de Velefique, a casi dos mil metros de altitud.

Con el objetivo de terminar entre los 50 primeros, “al principio tenía miedo de cómo reaccionaría mi cuerpo, pero el tercer día vi que podía estar delante. Tuve suerte de entrar en el corte y ya rodé con ellos e incluso con los de cabeza. La experiencia de saber dónde colocarte y qué rueda seguir también ayudó”. El resultado: Pomedio terminó entre los 25 mejores de la prueba, noveno además en una categoría, la máster 40, con todos los grandes favoritos.

En su día a día, Jesús no deja de estar en contacto con el deporte. Por las mañanas, y algunas tardes, desde su posición de concejal de este área en el Ayuntamiento. En sus ratos libres, practicándolo. “No hay día de mi vida en el que no haga deporte. Si no tengo tiempo para salir, hago rodillo o core en casa”. Allí tiene también un mini rocódromo. “El deporte ha movido mi vida y es lo que me hace levantarme por las mañanas”, explica este amante del deporte, principalmente de aquel de montaña y aventura. El hecho de ser deportista federado le permite salir a entrenar fuera del municipio a lugares como Paulenca, Alhama de Almería o los Baños de Sierra Alhamilla, con tiradas más largas en fin de semana. Cuando el tiempo apremia, la zona huercalense de la sierra de Gádor es el lugar idóneo para escaparse durante una hora.

Una sierra de Gádor huercalense que, desde su área de concejal de Deportes, va a intentar llevar a la Titan de 2021, toda vez que la organización tiene previsto repetir en la provincia de Almería el año próximo, ya sea en el formato Desert o Series. Este año Tabernas ha sido el centro neurálgico de la competición, que ha pasado también por los municipios de Níjar, Lucainena de las Torres o el vecino Viator. “Por la situación geológica no sé si entrará en sus planes o si desde Medioambiente se les permitiría, pero ojalá pudiera pasar por Huércal de Almería. Tenemos mucha ilusión y aficionados al ciclismo y sería un bombazo”.