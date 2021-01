Diez días de entretenimiento online en las Jornadas de Deportes Electrónicos de Huércal

FIFA 21, Among Us, Animal Crossing, League of Legend o Smash Bros son algunos de los juegos sobre los que ha girado durante diez días la primera edición de las Jornadas de Deportes Electrónicos de Huércal de Almería, una actividad organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con Arcade Bits.

Esta actividad, desarrollada en formato online, ha contado con torneos de varios de los juegos más demandados actualmente, entre los que se encuentran los ya citados, así como talleres, conferencias, entrevistas o concursos.

Así, entre el 26 de diciembre y el 4 de enero se han celebrado torneos de FIFA 21, Smash Bros Ultimate, League of Legend o Among Us, en distintas plataformas como ordenador, dispositivos móviles, Nintendo Switch o Playstation 4, así como un concurso de cosplay (caracterización) sobre ‘Animal Crossing’.

El torneo de Smash Bros Ultimate tuvo además el aliciente añadido de pertenecer a la liga oficial de este videojuego, por lo que, en su caso, participaron jugadores de todos los rincones de la geografía nacional.Además, durante los diez días de celebración del evento tuvieron lugar varias sesiones de ‘streaming’ como taller de reparación; entrevistas con padres de ‘gamers’, youtubers y propietarios de establecimientos, y ‘unboxing’, estrenando el nuevo videojuego Cyberpunk Edición Coleccionista, valorado en 250 euros.