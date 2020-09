El PSOE denuncia que no hay contratos para la limpieza y conserjes en colegios y el equipo de Gobierno le desmiente: "Ni se han leído el expediente"

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha vuelto a salir al paso para desmentir las últimas declaraciones vertidas desde el seno del grupo municipal socialista, en las que se acusa al Ayuntamiento huercalense de no tener adjudicado el contrato de limpieza de los colegios, habiendo creado una alarma social a la población de cara a la vuelta al colegio.

La realidad es bien distinta, puesto que este contrato se prorrogó hace ya algún tiempo, por lo que el servicio sigue siendo el mismo, con la diferencia de que ahora, incluso, va a haber una mayor frecuencia en la limpieza y desinfección durante el horario escolar, tal y como marcan las autoridades competentes y como así anunció el Ayuntamiento el pasado 20 de agosto, con la puesta en marcha de un plan de limpieza y desinfección de los cuatro centros escolares del municipio huercalense, Buenavista, 28 de Febrero, Clara Campoamor y La Jarilla, en horario de tarde y con refuerzo en horario lectivo, siendo esta una labor que se considera prioritaria, y en coordinación con los centros educativos, para garantizar un inicio de curso académico 2020-2021 con las máximas garantías de seguridad y prevención ante la COVID-19.

“Este Ayuntamiento no tiene más remedio que volver a perder tiempo y esfuerzos en desmentir la monumental mentira emitida desde las filas socialistas, encabezadas por su portavoz, Ángeles Castillo, probablemente en un nuevo intento de desviar la atención sobre la reciente noticia de la imputación de tres de sus concejales por prevaricación urbanística”, ha señalado Ismael Torres.

El regidor huercalense ha señalado que “la comunidad educativa es consciente del trabajo que se está realizando desde hace meses en limpieza, desinfección y protocolos COVID, puesto que todas las acciones están haciéndose de forma coordinada con ellos desde este Ayuntamiento”.

Por eso, Torres denuncia que “es alarmante que se utilice por parte del PSOE el miedo y la incertidumbre de las familias ante el inminente regreso a las aulas para otro de sus golpes bajos políticos a los que ya nos tienen tristemente acostumbrados”.

“Desde el equipo de Gobierno denunciamos y lamentamos profundamente que se utilice la salud y la seguridad de nuestros niños para intentar ensuciar la incansable gestión que se realiza desde hace meses para garantizar un entorno seguro en las aulas”, ha añadido el alcalde.

“En un alarde de dejadez y desconocimiento, la representante socialista declara que no tenemos contratada a la empresa de limpieza de los colegios huercalenses. Es una pena que no se haya leído el expediente de adjudicación, al que todo miembro del pleno tiene acceso, donde está reflejada la prórroga de dicho contrato desde hace tiempo, de duración hasta que se renueve y adjudique de nuevo. La administración tiene sus plazos y se están respetando escrupulosamente. Por tanto, el servicio sigue siendo el mismo que hasta ahora, con la diferencia de que ahora incluso va a haber más frecuencia en la limpieza y desinfección durante el horario escolar, tal y como marcan las autoridades competentes”, ha comentado Ismael Torres.

“Se ha reforzado por lo tanto el plan de limpieza”, prosigue Torres, “lo cual deja en un limbo inexplicable la afirmación de la representante socialista, que afirma que hay falta de limpiadoras”. “A este equipo de Gobierno le gustaría saber en qué documento del presupuesto ha encontrado los datos que aporta a su insostenible, por falso, comunicado”, amplía.

“Sin ningún pudor, el PSOE publica que el Colegio 28 de Febrero está sin contrato de conserjería. Otra muestra de no haberse molestado lo más mínimo en preocuparse por la situación real de las cosas antes de emitir alarmantes noticias que no existen. Este contrato está asignado nada menos que desde primeros de junio”, ha continuado su exposición el regidor huercalense.

El alcalde de Huércal de Almería asegura que “llevamos trabajando sin descanso y sin descuidar ningún fleco durante meses. La salud de las familias huercalenses es una prioridad absoluta y esta concejala socialista no para de falsear la realidad pasando por encima de la verdad, las familias y la situación tan delicada y de vulnerabilidad que vivimos. Tal es su deseo de descalificar que ha perdido completamente el norte en su loca búsqueda de la calumnia basada en lo que haga falta, en este caso la mentira más descarada y ridícula. Ha entrado en una espiral enloquecida, una especie de carrera sin tregua por publicar calumnias y mentiras a diario para que nadie se percate de que no están aportando absolutamente nada a la vida de este municipio. Es una pena no contar con una oposición decente y colaboradora, demócrata de verdad”.

Para la concejala de Educación, Almudena Serrano, “es totalmente ruin publicar algo así, donde además dejan al descubierto su holgazanería al mostrar que no han sido capaces de leerse ni un solo documento al respecto de lo que cuentan. Es preocupante que unos representantes públicos al fin y al cabo no se preparen adecuadamente o no lo quieran hacer con tal de dañar a este equipo de Gobierno. Eso solo significa que sus vecinos no les importan en absoluto. Solo persiguen la confrontación con este equipo de Gobierno y los ciudadanos de Huércal de Almería son algo absolutamente secundario para ellos. Es una verdadera lástima, pero nada nos va a impedir seguir trabajando día a día por cuidar y ayudar a los huercalenses, a pesar de Ángeles Castillo”.

Además, la edil de Educación ha apuntado que el Consejo Escolar Municipal, convocado para el próximo martes 8 de septiembre, “no se ha convocado ni mucho menos a instancia del grupo municipal socialista, como han publicado, queriendo colgarse una vez más la medalla, sino que el expediente para el mismo está iniciado desde el pasado 10 de agosto, mucho antes de que ellos repararan en ello”.