Si algo le caracteriza es su cercanía. Un hombre al que todos conocen por su nombre, pese a ser algo inusual en un municipio que está a punto de superar los 20.000 habitantes empadronados. Pero en Huércal de Almería todos los vecinos, mayores y pequeños, saben que el alcalde es Ismael Torres. Si de algo se siente orgulloso es de “trabajar con el corazón y la mente por el municipio y los vecinos”.

Y es que como apuntaba al atendernos en el despacho de Alcaldía ubicado en las históricas dependencias del consistorio, que fueron remodeladas hace algo más de un año para acercar el Ayuntamiento al centro de la localidad, “más cerca de personas que, en su mayoría son de edad avanzada y residen en el casco antiguo del municipio y tienen más complicado el poder desplazarse hasta el Cortijo de Las Mascaranas a realizar gestiones de cualquier tipo”, matizaba, “yo no trabajo en clave de elecciones no hago las cosas pensando en las elecciones sino con la cabeza y el corazón pensando en el bienestar del municipio y los vecinos”. Y para ello hay que hacerlo, asegura “echándole muchas ganas, muchas horas, con cercanía, con ilusión. Somos un martillito pilón, trabajamos para los vecinos no para las elecciones”.

Y eso, los vecinos lo saben. “La gente sabe perfectamente lo que se ha hecho en estos cuatro años”. Unos años muy difíciles, por la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, “pero que no ha impedido alcanzar la transformación que nos comprometimos hace cuatro años cuando soñábamos con un Huércal de Almería más moderno, más dinámico, más limpio, más verde y lo hemos conseguido”, afirmaba apuntando además que “no hacemos promesas electorales, adquirimos compromisos con los vecinos y los cumplimos”. De hecho, la localidad es pionera en múltiples acciones que le llevan a ser replicadas en otros municipios. Aunque dicen que solo lo bueno se copia. Entre risas, el primer edil y candidato a la reelección nos cuenta que son muchas las llamadas de otros alcaldes las que recibe para decirle “y cómo lo hacéis y con tan poco presupuesto. Y yo les respondo: estudia como estudiamos nosotros para llevarlo a cabo”.

Las últimas encuestas le dan mayoría absoluta, hasta 13 concejales, mucho más de los asientos ocupados ahora por el Gobierno municipal del Partido Popular al frente del Ayuntamiento. “Bueno, eso es una fotografía de un momento y personas a las que han preguntado. Para mí el mejor sondeo es la sonrisa de mis vecinos, cómo se me acercan y me agradecen, cómo nos piden ayuda y lo intentamos. A veces lo logramos, otras, escapa de nuestras posibilidades, pero aún, así estamos para todos. Los vecinos tienen mi número de teléfono y me llaman y los atiendo y les ayudo en cuanto puedo”, sostiene.

Todo se decidirá el próximo día 28 de mayo, pero él tiene claro algo y es que “el 100% del presupuesto se ha ejecutado. Hay cosas, menos inminentes que hemos dejado sin hacer porque nos volcamos en ayudar a nuestros vecinos en una situación de crisis en la que había que estar al 100%, y pese a todo, Huércal ha dejado de ser un pueblo dormitorio a una ciudad en la que la gente quiere vivir y emprender su proyecto empresarial”. Sin olvidar que “somos el único municipio de la provincia que no cesó la actividad en el Ayuntamiento pese a la crisis, había restricciones, claro, pero ahí estábamos. Seguimos creando empleo porque no se trata de dar ayudas sociales sino de permitir a las personas sentirse realizadas y ganarse el sueldo. Y la cultura nunca ha cesado. De hecho, nuestras actividades culturales y deportivas, con las nuevas instalaciones construidas, únicas en Almería, son un referente y todo gratis”, añade.

Torres es un hombre sensible, y lo pudimos comprobar durante esta entrevista en la que en cada respuesta sus ojos se cristalizaban y en ocasiones derraban lágrimas que le obligaban a parar y beber agua para continuar atendiéndonos. Uno de los momentos más notorios fue al preguntarle por su absolución tras ser acusado por un delito de prevaricación administrativa omisiva, a raíz de la licencia de una hamburguesería en este municipio. “Fueron años sabiendo que no había nada y teniendo que demostrar mi inocencia. No me dolía por mí, yo sabía que no había nada, me dolía por mi familia y amigos que sufrían por mí”, asegura.

Mientras se limpia las lágrimas, afirma que “soy un hombre sensible, y el día que deje de serlo y de implicarme al cien por cien por Huércal de Almería dejaré la política, aunque yo no soy político, soy un hombre que trabaja por los vecinos y el municipio, que quiere que este siga avanzando y creciendo. De hecho, ni siquiera obtengo una retribución económica como alcalde. Lo compagino con mi trabajo. No me mueve el dinero, me mueve el pueblo”.

Una transformación evidente que ha logrado gracias “mi equipo. Somos un equipo de amigos, de familias, cohesionado, cada uno profesional en su área que trabaja con un plan trazado y lucha por lograr el objetivo”, concluye.