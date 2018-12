“Es mentira que se haya expulsado a los huercalenses del Consorcio”

Lourdes Ramos, presidenta del Consorcio del Sector II de la Provincia para la Gestión de Residuos (CRSII), negó este martes a Diario de Almería que Huércal de Almería haya sido “expulsado” del Consorcio, como se afirmaba desde el ayuntamiento huercalense en un comunicado de prensa emitido el pasado lunes.

En ese comunicado, Ángeles Castillo, alcaldesa de Huércal de Almería, denunciaba que el municipio huercalense había sido expulsado del Comité Ejecutivo del Consorcio en un acuerdo “arbitrario y bochornoso” llevado a cabo en el transcurso de la Junta General del lunes, y que esta decisión estaba “injustificada” y se debía a una “venganza política” por la moción de censura que aupó a la citada Castillo, del PSOE, a la alcaldía del municipio de Huércal de Almería en detrimento del exalcalde Ismael Torres, del PP, al ser Ramos también alcaldesa de Gádor por los populares.

“A Huércal no se le ha expulsado del Consorcio; es mentira”, afirmaba Ramos a Diario de Almería. “Dentro del Consorcio hay una Junta General y un Consejo Ejecutivo en el que se tratan previamente los mismos puntos, pero según los Estatutos estos deben ser aprobados antes en este consejo que en la Junta General. El exalcalde de Huércal formaba parte de ese Consejo Ejecutivo y yo tengo la potestad para destituir a quien quiera y poner a quien quiera. Me acordé de un pueblo pequeño como Fondón, para que estos estuvieran también representados, tenía además informes positivos de mi secretario y le trasladé mi propuesta a su alcalde”, narra la presidenta del Consorcio.

Para Ramos, “Huércal está en el Consorcio como los 48 municipios que lo formamos. Han tergiversado la información, porque yo nunca he hablado de política, ni mucho menos. Lo que pasa es que no se lo han tomado bien y lo han llevado al terreno político, pero yo soy presidenta de los 48 pueblos y los miro a todos por igual”.

Lourdes Ramos insistió en que “Huércal no ha salido del Consorcio ni se perjudica a los huercalenses”, algo que considera sí hace el Gobierno de Huércal de Almería al querer llevar “el enfrentamiento a los medios”.“No hay que darle más polémica y ni mucho menos es por política. En más de dos años no he tenido ningún problema. Solo he elegido a un pueblo pequeño del Alto Andarax porque tengo esa potestad”, comentaba Ramos, que recordaba además que “cuando empecé de presidenta ofrecí a todos los municipios ser parte del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Seguimiento entre los Sectores I y II y nadie se ofreció”, reiterando que tiene “la potestad para atribuirlo a quien quiera” y asegurando que “no hay nada que esconder, todo es transparente”.

Lourdes Ramos fue elegida como la primera mujer presidente del Consorcio del Sector II de la Provincia para la Gestión de Residuos en julio de 2016, obteniendo el respaldo mayoritario (893 favorables de los 979 emitidos por los municipios representados en la Junta General, ninguno en contra y 86 abstenciones) y sucediendo a su predecesor también en la alcaldía de Gádor, Eugenio Gonzálvez.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería es la segunda administración, por detrás la Diputación de Almería, que cuenta con un mayor número de votos en el Consorcio de Residuos.