Recogida en Huércal para ayudar a los damnificados de La Palma

Centenares de viviendas sepultadas bajo los 15 de metros de lava volcánica y miles de personas evacuadas es el resultado de la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma. Desde el pasado 19 de septiembre, el mundo mira con estupor la trágica belleza de un río de lava que no cesa. Como tampoco cesa la ola de solidaridad que recorre el país y otros puntos de Europa y América para ayudar a los damnificados por la crisis volcánica.

Huércal de Almería es uno de los primeros municipios de la provincia que no ha dudado en ayudar a las miles de familias que han perdido su hogar. En sus primeros cinco días de recogida de enseres de primera necesidad más de medio centenar de cajas de cartón aguardaban ya a la entrada del Centro Social de la Tercera Edad de la localidad, punto establecido para la recogida de productos de primera necesidad que alivien en cierta medida la actual situación de los vecinos de la isla de La Palma.

En ellas, productos de primera necesidad desde alimentos no perecederos, sobre todo pastas y legumbres, agua, aceite, leche, comida para bebés; productos de higiene personal para todas las edades; ropa de cama, almohadas y comida para mascotas, y es que muchas de las personas con animales de compañía que eran evacuadas no podían llevar consigo a sus animales, a los que se va evacuando poco a poco de las zonas afectadas y son recogidos por distintas entidades. Como medida preventiva por la actual situación sanitaria por la COVID-19 no se puede donar ropa ni calzado usado.

Isabel Vicente Sánchez es una de las voluntarias que se encargan de recepcionar y organizar el material donado para hacerlo llegar a los afectados por la erupción del volcán en Cumbre Vieja. “No para de venir gente a traer de todo. Jóvenes y personas de mediana edad es el perfil de personas que más se está volcando en ayudar”, explicaba.

Esta campaña de recogida de productos de primera necesidad, impulsada por el Ayuntamiento huercalense en colaboración con Jusapol Social, a quienes se les ha cedido una nave municipal para que puedan trasladar todos los productos hasta conseguir todo lo necesario como para llenar un container y poder realizar el traslado hasta La Palma, ha resultado un éxito rotundo.

Isabel, además de ofrecerse como voluntaria para ayudar en cuanto esté en su mano durante esta campaña, no ha dudado en realizar una amplia donación de material escolar.“He donado más de una treintena de mochilas, tanto con ruedas para los más pequeños como mochilas y bandoleras para niños y adolescentes”, señalaba.

Esta campaña de recogida enseres ha estado ubicada en el Centro Social de la Tercera Edad de la localidad.