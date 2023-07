Del 3 al 7 de julio, abierto el plazo para solicitar la ayuda de alimentos a los más desfavorecidos de Huércal de Almería

La actual situación económica no es sencilla para nadie y los bolsillos cada vez están más vacío mientras el precio de algo tan básico como los alimentos no cesa en su subida constante. La necesidad de ayudas sociales se ha extendido a familias que, incluso trabajando, no logran llegar a fin de mes. Cada vez menos poder adquisitivo. Por ello, cualquier ayuda es recibida como agua de mayo. Y precisamente para las familias más desfavorecidas, desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería recuerdan que este lunes, 3 de julio y hasta el día 7 de julio, se abre el plazo para solicitar el programa FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria O.A) de Cruz Roja, eso sí, únicamente para aquellas personas que no lo solicitaran en el mes de febrero.

Para poder solicitarla hay dos requisitos, que la unidad familiar solicitante esté empadronada en Huércal de Almería, así como que, esta se encuentre en situación de vulnerabilidad social. En cuanto a la documentación a presentar por los solicitantes se encuentra: el certificado de convivencia, fotocopia del DNI de la persona solicitante, copia del libro de familia, nómina/pensión/prestación/subsidio que justifique lo que se está percibiendo en la unidad familiar; es decir, certificado de ingresos SEPE y certificado integral de prestaciones de la Seguridad Social.

Si se requiere de más información para solicitar esta ayuda desde el consistorio recuerdan que podrán dirigirse a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huércal de Almería en horario de atención, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Cabe reseñar que Cruz Roja Española y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) son las organizaciones asociadas de distribución de alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.

El FEGA se encarga, entre otras actuaciones, de comprar los alimentos mediante un procedimiento de licitación pública y de designar mediante resolución pública a las organizaciones asociadas de distribución, que serán las que distribuyan los alimentos a las organizaciones asociadas de reparto autorizadas, las cuales entregarán directamente el alimento a las personas destinatarias.

Asimismo, cabe recordar que el objetivo de este programa es el promover la cohesión social, reforzar la inclusión social y, por lo tanto, contribuir a alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza en la Unión que persigue lograr el objetivo de reducir en menos de 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia Europa 2020. El FEAD contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas en forma de alimentos y/o asistencia material básica y actividades de inclusión social de las personas más desfavorecidas.