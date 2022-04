El Teatro Villa de Huércal-Overa y Karton Galería de Arte acogen la exposición Visiones de Miguel García Cano hasta el próximo 3 de mayo, una muestra de pinturas y esculturas que recogen parte de sus trabajos bajo cuatro series denominadas Quercus, No lugar, el Silencio y Obscuridad Primordial. El alcalde, Domingo Fernández, y la concejala de Cultura, Belén Martínez, acompañaron a García Cano en la inauguración de la muestra en la que se contó también con el director de Karton Ginés Fernández y un nutrido grupo de vecinos.

Durante el recorrido por la exposición Miguel García fue desgranando los secretos de esta muestra en la que se mira el interior de las personas. La serie Quercus “son esculturas que meditan sobre la cercanía de la cultura mediterránea”, en el silencio se recogen pinturas de paisajes pero no paisajes reales “sino los paisajes que todo el mundo llevamos dentro. No es un paisaje que haya visto y haya hecho una acuarela, son trabajos del interior. Yo elaboro lo que para mí es un paisaje, es un concepto que nosotros tenemos de paisaje”, de hecho muchos de ellos tienen movimiento y reflejan como de una misma pintura se obtienen distintos paisajes, dependiendo del movimiento que se le de.

En Obscuridad se refleja el origen de todo y la serie No-Lugar es “una provocación que un poquito hago al espectador para que se pregunten lo que realmente están mirando, no son lugares reales sino algo que ellos contienen dentro, se trata de un invento que hago para generar una emoción que es la que yo he sentido cuando he estado en ese sitio”, expresó el artista.

El alcalde, Domingo Fernández, invita a los vecinos del municipio y comarcas cercanas a visitar “esta magnífica y maravillosa exposición que va a sorprender con cuadros de gran envergadura complementándose con otros que se exponen gracias a la colaboración de Karton Galería de Arte, para nosotros es un orgullo poder contar con la obra de Miguel García en el municipio”.