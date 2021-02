El Ayuntamiento de Huércal-Overa pone a disposición de la Junta el terreno para el nuevo colegio

El Ayuntamiento de Huércal-Overa pone a disposición definitiva de la Junta de Andalucía el terreno para la construcción del nuevo colegio en el municipio. Así se ha aprobado esta mañana en el Pleno extraordinario. Un terreno ubicado en una zona de expansión en el municipio, en Los Ruedos, en el que se construirá un nuevo colegio de educación infantil y primaria.

El concejal de Planificación Urbanística, Francisco José López, ha destacado en su intervención que “desde el equipo de Gobierno hemos escuchado a la comunidad educativa que nos han trasladado que no querían sólo un colegio de infantil como proponía el gobierno socialista sino que se necesita un centro tanto de infantil como de primaria para acabar con los problemas de masificación que hay principalmente en el CEIP San José de Calasanz”.

La puesta a disposición de este terreno no es una novedad en el municipio ya que ha sufrido una dilación en el tiempo y muchas trabas por parte de la “anterior Junta de Andalucía con un animo lógico de paralizar este proyecto, ya que su propuesta era un único colegio de infantil que consideramos que no va a solucionar los problemas existentes”. Desde 2014 el alcalde, Domingo Fernández viene trabajando en esta propuesta a la Junta y aunque han sido muchas las trabas y los requerimientos por parte de la administración ahora se da un paso definitivo “nuestro equipo de Gobierno ha conseguido un solar con mejores prestaciones al planteado por el Partido Socialista, en una zona de expansión del municipio que no va a suponer coste alguno para las arcas municipales. Esto es lo que estamos haciendo trabajar y gestionar a diferencia de vender cortinas de humo”, puntualizó López quien ha señalado el compromiso de la Junta de Andalucía para que “cuanto antes sea realidad este nuevo colegio en nuestro municipio. La educación es algo que no debería tener colores políticos y deberíamos llegar todos los concejales a un consenso”.

Este punto ha contado con el apoyo de los concejales del equipo de Gobierno y la edil de Ciudadanos, votando en contra el grupo Socialista. En el pleno se ha dado cuenta también de la renuncia del cargo de Concejal de José Diego López, a quien sustituirá la siguiente candidata que se presentó en la lista de Ciudadanos Huércal-Overa, Herminia Sólvez.