Baño de solidaridad en Huércal Overa por la Esclerosis Múltiple

Un evento que tiene un marcado componente de sensibilización al que los vecinos de Huércal Overa no han dudado en sumarse. Y es que además del retorno, estos cientos de playas y piscinas de la geografía española, este año vuelve a contar con iniciativas en el ámbito digital , para que esté donde esté, y de la manera que sea, todo el mundo pueda mojarse.

Huércal Overa es uno de los municipios que no ha dudado un instante en sumarse al Mójate por la Esclerosis Múltiple que cada segundo domingo de julio se celebra en todo el país. Esta iniciativa es una acción de sensibilización social y de solidaridad con las más de 50.000 personas que padecen esta enfermedad en España. El ‘Mójate’, iniciado en España por la Fundación de Esclerosis Múltiple en 1994, es un acto de participación ciudadana y captación de recursos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de la EM en nuestro país.

La enfermedad que a tantas personas afecta

La esclerosos múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y “enigmática, ya que no se conoce su causa, no tiene cura, y su evolución además, es impredecible y diferente en cada caso”, no es hereditaria, contagiosa ni mortal y sus síntomas más frecuentes son fatiga, trastornos visuales, problemas de equilibrio y coordinación.