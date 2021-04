Campaña sobre el control de animales y desatención en la recogida de sus excrementos en Huércal Overa

Los agentes de la Policía Local de Huércal-Overa tienen previsto realizar durante este mes de abril una campaña especial sobre el control de los animales, poniendo el acento en la proliferación de excrementos en las vías públicas, plazas y zonas ajardinadas del municipio.

Bajo el título: “Tener perro mola, pero en la calle no dejes el morrón porque tiene sanción”, la Concejalía de Medio Ambiente y Salud ha lanzado una campaña informativa y de sensibilización ciudadana sobre el reiterado incumplimiento de la ordenanza municipal. La campaña se acompaña de mensajes alusivos como; “Pisarlo no da suerte, no es abono y no es cívico. Por la salud de tu perro, por la tuya y la de todos”.“Se hace necesaria esta campaña para incrementar la vigilancia, ya que se está incumpliendo con la Ordenanza General Municipal sobre Tenencia y Protección de Animales en nuestro municipio por parte de algunos vecinos, que al no retirar los excrementos de sus perros crean focos de insalubridad, dañan la imagen de nuestro municipio y crean situaciones desagradables para el resto de los ciudadanos”. ha explicado el alcalde de los huercalenses, Domingo Fernández, sobre los fundamentos que explican esta iniciativa.

La campaña se desarrollará en distintas zonas del término municipal y los agentes de la Guardia Urbana procederán a sancionar a aquellas personas que no cumplan con la recogida de los excrementos o con alguna de las medidas que se recogen en la normativa municipal que recoge en su artículo 54.1. Así, tienen consideración de infracción leve circunstancias como “no adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales de compañía ensucien las vías o espacios públicos”, especifica la Ordenanza Municipal actualmente en vigor.

La Policía Local practicará las denuncias a los dueños de las mascotas que no cumplan con la ordenanza y las sanciones a aplicar, contempladas en el registro sancionador de esta normativa, van desde 60,10 a 300,51 euros según el grado del incumplimiento,