Domingo Fernández: "Ha sido un año de retroceso en el que no se ha prosperado nada"

Primera semana de Domingo Fernández Zurano al frente, tras un año de espera, de la alcaldía de Huércal-Overa. El también diputado de Viviendas afronta con ganas, entusiasmo e ilusión esta nueva etapa tras dos mandatos en el sillón de la alcaldía huercalense. Como él mismo reconoció tras jurar su cargo hace unos días, “vamos a dar el 100% por Huércal-Overa y nuestros vecinos"

-Vuelve a la alcaldía tras un año de Gobierno PSOE-CS pese a ser la fuerza más votada en las elecciones del pasado año, superando incluso el número de votos con respecto a 2015 y a muy pocos votos de la mayoría absoluta. Con total sinceridad, ¿ha sido duro este año?

-Duro, por la preocupación por mi pueblo, al ver que muchos de los proyectos que ya estaban autorizados se quedaban estancados sin iniciarse y que se paralizaba la actividad en el mismo, ha sido un año de paréntesis en el municipio, un año en el que la verdad que no se ha prosperado en ninguna de las áreas y que ha supuesto un retroceso en prácticamente todos los sentidos.

-La nueva oposición le recriminó el pasado viernes, durante el pleno, que "esta moción de censura llega en una situación muy grave por la pandemia actual de Coronavirus". ¿Cual es su opinión al respecto?

-La moción de censura llega en un momento en el que ya no se podía alargar más la letanía al frente del Ayuntamiento, precisamente la preocupación y la circunstancia excepcional que estamos atravesando han dado un empuje a esta moción, y es que ahora llegan tiempos complicados para todos en los que hay que actuar y en los que los huercalenses tienen que tener a su Ayuntamiento de su parte para ir poco a poco avanzando a la prosperidad, no se pueden alargar en el tiempo las gestiones y trámites, ahora más que nunca hay que ser eficaz y dar soluciones y apoyo a los comerciantes, empresarios y todos aquellos vecinos que atraviesan difíciles momentos.

-Como usted mismo indicó, afronta esta etapa con muchísimas ganas y con el objetivo de dar el 100% pero ante la citada crisis sanitaria, ¿le da miedo este momento actual en el que ha cogido las riendas?

-Todos sabemos que no es un camino de rosas pero como decía anteriormente ahora más que nunca hay que trabajar al 100% para entre todos para la recuperación económica y social en nuestro municipio. Miedo no, con esfuerzo y dedicación estoy convencido de que entre todos volveremos a poner el nombre de Huércal-Overa en el lugar de referencia y a hacer de él ese lugar ideal en que emprender y vivir. Para ello cuento con un equipo de personas preparadas y que no van a escatimar en esfuerzos.

-¿Ha pensado, o tiene en mente, dejar su acta como diputado para dedicarse por completo a su pueblo?

Si. Ese es el pensamiento, lo dije el día de mi nombramiento como alcalde, tengo que estar al cien por cien con mis vecinos y mi pueblo.

-A corto plazo, ¿cuáles son los proyectos más necesarios para Huércal-Overa y por cuáles, precisamente, empezará a trabajar?

-Lo primero de todo será la aprobación de los presupuestos municipales, fundamentales para que el Ayuntamiento pueda gestionar tanto el día a día como los proyectos de inversión, y que a fecha de hoy no habían sido aprobados. Como he comentado anteriormente lo primero va a ser la reactivación del municipio y de proyectos de los cuales estaban a punto de iniciarse las obras y están paralizados, hablamos de la ampliación del Pabellón de Deportes una actuación enmarcada en Planes Provinciales, al igual que la restauración de la antigua estación del Ferrocarril y el edificio anexo y prioritario el nuevo colegio en nuestro municipio, una actuación que hay que poner en marcha de manera urgente, para la cual ya se habían cedido los terrenos pero que el anterior equipo de Gobierno cambió a otra ubicación, seguimos apostado porque se construya en la zona cercana a la estación de autobuses, lugar de expansión del municipio, de hecho en el Pleno del pasado viernes ya se aprobó una modificación del PGOU para hacer realidad este proyecto de manera inminente ya que las conversaciones y trámites con la Junta de Andalucía están iniciadas y en buena sintonía. Otras de las obras a ejecutar de forma inmediata son las referentes a los comedores escolares. Y la reclamación al Gobierno Central de la actuación en la conocida como rotonda de Úrcal para la cual ya había una partida económica de 500.000 euros aprobada. Dentro de los proyectos a corto plazo, también podemos añadir la Escuela de Música, cuyas obras ya están comenzadas y es un proyecto que se puso en marcha, por cierto, con el equipo de Gobierno nuestro hace más de un año.

-¿Y a largo plazo? ¿Podría destacar alguno para estos tres años que aún le quedan por delante?

-El nuevo Centro de Salud, nuevos Juzgados, el acceso por el puente de San Isidro para el cual ya se había aprobado la cesión de la Carretera Nacional 340 por el anterior ejecutivo nacional y estaba entre los proyectos a desarrollar, se trata de una demanda histórica de nuestros vecinos para la cual por parte de este Ayuntamiento tenemos los trámites iniciados a falta de que el Gobierno de la Nación cumpla con sus tareas. Y también la reactivación y rehabilitación del Centro Histórico para el cual ya aprobamos un plan en los últimos meses de la anterior legislatura pero que en este año ha caído en saco roto.

-Desde el pasado año son muchas las personas que le han mostrado su apoyo, tanto a usted como a su partido, total y rotundo. ¿Qué le diría a todos esos huercalenses que también buscaban este cambio?

-Pues lo primero agradecer el apoyo mostrado en todo momento, desde el que depositaron en las elecciones y todo el que nos están mostrando durante todo este año. ¿Decirles? Pues que ya estamos trabajando desde el equipo de Gobierno al cien por cien, lo hacemos con dedicación, esfuerzo y mucha ilusión y sobre todo mirando por el bien común, con el objetivo de continuar haciendo crecer nuestro municipio, dotarlo de las infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos e impulsarlo en materia empresarial y de inversión.

-Muchos huercalenses tachan el movimiento de José López, gracias al cual ha logrado volver a la alcaldía, como una traición. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-No soy quien para juzgar las decisiones de nadie, pero está claro que cada uno está en el sitio en el que quiere estar cumpliendo con la democracia y con las normas establecidas. Pepe López es más cercano ideológicamente a nosotros que al partido socialista y su proyecto de Huércal-Overa se asemeja con el proyecto del Partido Popular y eso es lo que ha primado.

-¿Qué le diría Domingo Fernández a todos los vecinos ante una situación complicada como es la que atravesamos?

-Que sigan actuando con responsabilidad, que no está siendo fácil para nadie ya que han sido momentos de mucha incertidumbre y de dejar aislada nuestras vidas tal y como la concebíamos hasta la fecha para protegernos. Nuestro mensaje de aliento para todos aquellos que están atravesando una situación complicada por el cierre de sus negocios o que han visto mermados sus ingresos, los que están en situación de ERTE o aquellos a los que el Covid-19 ha dejado sin empleo, ya estamos trabajando para que en los nuevos presupuestos municipales se recojan ayudas directas y junto con la Diputación y Junta de Andalucía para gestionar las ayudas que van a llegar a nuestro municipio. Y por supuesto un mensaje de ánimo y mi más sentido pésame para aquellos que han perdido a algún familiar a causa de este virus. Sigamos entre todos protegiéndonos y cumpliendo con las medidas de higiene y distanciamiento establecidas.

-Para finalizar, ¿un mensaje para todos sus paisanos?

-Quiero decirle a todos mis vecinos que estén tranquilos, que pese a la crisis sanitaria que atravesamos, tenemos la experiencia de haber gobernado durante ocho años, con un equipo muy preparado y con todos los miembros ilusionados y dedicados 100% a su trabajo para hacer del municipio el referente que merece ser en la comarca.