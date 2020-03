Francisca Fernández: "Los huercalenses, como el resto de ciudadanos, tienen asegurados los servicios básicos"

En este estado de alarma y confinamiento, decretado por el Gobierno de España y ampliado hace escasos días hasta el 15 de abril, los municipios están dando un claro ejemplo de cómo hacer las cosas para evitar la propagación del Covid-19. Huércal-Overa fue una de las primeras localidades en acometer estas medidas restrictivas y precautorias para evitar el contagio. Hablamos con su alcaldesa

-¿Cómo está afrontando Huércal-Overa esta crisis mundial?

-Pues lo hace con responsabilidad, prudencia, cautela y mucha esperanza en que la propagación del virus se pueda controlar en breve y con el menor impacto negativo posible, si actuamos todos y cada uno de nosotros con rigor, siguiendo a rajatabla las directrices y medidas establecidas por el Gobierno de la Nación. A nivel de gestión municipal esta responsabilidad supone coordinar y velar por el cumplimiento riguroso del Plan Local de Emergencias activado tras el Decreto de Alarma, estando en contacto directo y coordinados con los responsables de la gestión de esta grave crisis sanitaria, tanto del Gobierno Central en nuestra provincia como de la Administración Autonómica.

-¿Qué medidas ha adoptado el ayuntamiento para prevenirla?

-A la vista de la evolución de la situación sanitaria a nivel nacional, la semana previa a la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno se dictaron dos bandos municipales y se emitió un Decreto de Alcaldía que recogía una primera serie de medidas de prevención para evitar contagios y la propagación del virus. Estas medidas incluían: La suspensión de todos los talleres y escuelas deportivas municipales, toda actividad y servicio en las instalaciones deportivas, los talleres impartidos en los distintos centros municipales (Centro de la Mujer, Centro Guadalinfo, Aula Mentor, Centro de Servicios Sociales), las competiciones deportivas, los eventos en el teatro municipal, las actividades en los salones sociales, Biblioteca Municipal. Todas estas instalaciones se cerraron al público; La suspensión de los mercados semanales de los lunes; La suspensión de cualquier otra actividad que suponga la concentración de personas en dependencias municipales o vías públicas; El cierre del centro ocupacional Virgen del Río, del parque municipal Adolfo Suárez y de los juegos infantiles y circuitos biosaludables de todos los parques y plazas del municipio; El refuerzo de los servicios Municipales de limpieza viaria, de parques y jardines, de edificios municipales y de colegios; así como la adopción de las medidas correspondientes para reforzar la limpieza en los vehículos de transporte urbano colectivo; Refuerzo de las medidas previstas en el Protocolo Preventivo del Covid-19 de la Residencia municipal de la Tercera Edad “Ángeles Parra” incrementando la seguridad y las medidas de protección de la salud de los residentes y trabajadores del centro para preservar y garantizar su integridad y limitándose el régimen de visitas; La celebración a puerta cerrada de las bodas civiles programadas; El refuerzo de medidas de prevención de riesgos laborales mediante:Distribución de EPIs y de geles hidroalcohólicos en todas las dependencias municipales; En lo referente a los servicios Administrativos con atención directa al público en las diferentes dependencias municipales (Casa Consistorial, Servicios Sociales, Centro de la Mujer y Catastro) se establecieron como medio de atención la vía telefónica y telemática, dejando de atender presencialmente desde el lunes 16 de marzo.

-Ante el estado de alarma decretado y alargado, ¿con qué servicios contarán los huercalenses estos próximos días?

-Los huercalenses, al igual que el resto de ciudadanos de nuestro país, tienen asegurados los servicios básicos, de momento no se han adoptado medidas más restrictivas, estamos a la espera de las decisiones que se adopten desde el Gobierno central. En el área de servicios administrativos y sociales los trabajadores municipales se encuentran en situación de teletrabajo, atendiendo a los ciudadanos a través de medios telemáticos como la oficina virtual, por mail en la dirección registro@huercal-overa.es y a través de teléfono 950 134900. Ellos también están haciendo un esfuerzo readaptando su rutina y sus obligaciones familiares con el teletrabajo, y no se ha mermado ningún servicio en el Ayuntamiento, justo ahora que nuestros vecinos necesitan más que nunca del compromiso de los servidores públicos. Los docentes y personal de otras administraciones públicas con sede en nuestro municipio también están dando la talla en esta situación compleja atendiendo a nuestros menores y a nuestros vecinos. El Plan especial de Seguridad está desarrollándose de manera excelente gracias al magnífico y muy comprometido trabajo conjunto entre Policía Local y Guardia Civil, que velan día y noche por el cumplimiento estricto de las medidas decretadas por las autoridades para frenar esta epidemia. De igual modo que nuestros sanitarios del Hospital y Centro de Salud se están dejando la piel por cuidar nuestro bien más preciado en momentos muy duros y de mucho estrés. Ya he señalado como el personal encargado de la limpieza pública está redoblando esfuerzos por eliminar al máximo la posible carga viral en los servicios públicos. Y, por supuesto, en estos momentos hay que reconocer el sacrificio especial de quienes están trabajando en el campo, las empresas, los establecimientos abiertos que nos abastecen de productos o servicios básicos, los transportistas y conductores...quienes no pueden quedarse en casa porque necesitamos de su trabajo y éste no puede hacerse por vía telemática.

-¿Cómo cree que afectará económicamente esta pandemia?

-Evidentemente esta grave crisis sanitaria trae consigo, inevitablemente una crisis social y económica aún difícil de predecir en cuanto a su alcance, pero que tristemente será grande, afectando a muchos ciudadanos y a muchos sectores productivos. Por ello ahora más que nunca desde las distintas administraciones tenemos que apoyar al máximo a los empresarios, autónomos y ciudadanos en estos momentos en los que muchos de ellos miran con incertidumbre el futuro al haber tenido que cesar su actividad económica o laboral. Desde el equipo de Gobierno municipal debemos estar a la altura de las circunstancias, no sólo en el transcurso de este período crítico en el que se encuentran activadas las medidas que se han ido aprobando en el marco del Plan Local de Emergencias, sino planificando actuaciones eficaces de apoyo y de reactivación económica y social que beneficien a las familias y a los negocios del municipio a medio y largo plazo. Y ha enfatizado que ello será posible a través de la reorientación del diseño del Presupuesto Municipal 2020, antes de llevarlo en breve a Pleno, revisando a la baja el apartado de ingresos procedentes del pago de tasas y tributos y, fundamentalmente, reforzando las partidas destinadas a programas de compensación y de promoción social y aquellas que permitan incentivar eficazmente la actividad económica, comercial y empresarial, claves para el mantenimiento y la creación de empleo.

-¿Ha adoptado el ayuntamiento alguna medida económica para ayudar a pymes y autónomos o aún es pronto?

-El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huércal-Overa está realizando un proceso de reajuste del Presupuesto Municipal, que tenía previsto llevar a Pleno este mes de marzo, reorientando el mismo con el objetivo de paliar el impacto negativo que a nivel económico va a tener en familias y comercios locales la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus. Siendo conscientes de que el margen de maniobra de los ayuntamientos es limitado, debemos activar políticas que ayuden a paliar los efectos negativos que esta crisis está generando en la economía local, puesto que son muchos los negocios que se han visto obligados a cerrar debido a esta situación de incertidumbre que no sabemos durante cuánto tiempo se prolongará. Por ello estamos valorando incluir una partida específica en el presupuesto municipal de ayudas e incentivos económicos al comercio local, a las pequeñas empresas y autónomos que hagan más fácil superar esta crisis, apoyando a numerosas familias que hay detrás de estos negocios”. Así mismo, desde la concejalía de Hacienda se está estudiando la flexibilización de la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública y de otros impuestos municipales para favorecer la reactivación de la economía local. Como medida inmediata se ha ordenado al área de intervención que se inicie el trámite de suspensión de las domiciliaciones y aplazamientos de las tasas municipales de su competencia, en los abonos deportivos y los mercados semanales, así como la devolución de ingresos efectuados en escuelas deportivas, talleres municipales, tasas de ocupación de vía pública y otras tasas correspondientes el periodo en el que esté vigente el Estado de Alarma. Del mismo modo, desde el área de Economía y Comercio, se está trabajando en la elaboración de nuevas líneas de apoyo e incentivo a los negocios afectados por esta crisis sanitaria, dentro de las competencias municipales. Estas medidas deben ser complementarias a aquellas puestas en marcha por parte de la comunidad autónoma y del Gobierno de España. La redefinición de la propuesta de Presupuesto Municipal afectará también al área de Servicios Sociales, con un incremento de la partida prevista para programas de apoyo a las familias y colectivos más vulnerables y se intensificará la aportación prevista para los nuevos programas de Promoción Social y Prevención Comunitaria que tienen como objetivo trabajar desde lo municipal por la igualdad real de oportunidades y por la cohesión social en el municipio.

-Una valoración del confinamiento de los ciudadadanos huercalenses. ¿Están respetando las directrices marcadas para quedarse en casa?

-Los huercalenses están siendo un ejemplo de responsabilidad, de solidaridad y de generosidad, y los animo a continuar cumpliendo con esa misma actitud el decreto de Estado de Alarma, permaneciendo en sus casas, ya que el aislamiento social y la ausencia de contacto físico son las medidas más efectivas para eliminar el riesgo de propagación del virus, y esa es la meta que nos une a todos en esta batalla que vamos a ganar juntos, actuando solidariamente para cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean, especialmente de los más vulnerables, nuestros mayores, embarazadas y vecinos con enfermedades crónicas. Si el personal sanitario, el personal de limpieza pública, la Guardia Civil, la Policía Local, la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, los voluntarios de Protección Civil y los profesionales que siguen trabajando para cubrir nuestras necesidades básicas están dándolo todo estos días con especial esfuerzo y sacrificio, a los demás nos toca ser responsables siguiendo las orientaciones que las autoridades han prescrito por el bien de todos. Y pronto podremos disfrutar compartiendo con salud buenos momentos, como todos estamos deseando.