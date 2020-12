Huércal-Overa presenta una amplia programación navideña

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha preparado una amplia programación cultural de cara a esta Navidad con el objetivo fundamental de “apoyar nuestro comercio, nuestra hostelería y acercar la cultura a cada uno de nuestros vecinos, así como sacar también una sonrisa y la ilusión de los más pequeños”, explicó la concejal de Cultura, Belén Martínez.

La mayoría de estas actividades “se van a realizar al aire libre y en la calle. Cumpliendo todas ellas con las medidas oportunas ante la situación en la que nos encontramos. Desde Huércal-Overa seguimos apostando por la Cultura de manera segura”.

Entre la programación destacan actividades como musicales infantiles, cine, pasacalles musicales en los distintos barrios, visita de los Carteros Reales, Rincón de Papá Noel y talleres artísticos infantiles, entre otras.

La ilusión por la visita de los Reyes Magos no se perderá este año en el municipio, y es que a pesar de no poder realizar la cabalgata por la actual situación sanitaria, los niños de Huércal-Overa no se quedarán sin poder ver a sus Majestades de Oriente. El martes 5 de enero a partir de las 9:30h de la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar comenzarán su recorrido por las calles del municipio en distintos vehículos para poder saludar a los pequeños. Desde las 16 a 20:00horas podrán saludarlos en la Plaza de la Constitución.

Desde el Ayuntamiento invitan a todos los vecinos a que formen parte de esta Navidad que “aunque algo atípica no debe perder la magia, siempre con responsabilidad y actuando de manera segura. Apoyemos al comercio local, pidiendo los regalos en los comercios del municipio”.

PROGRAMACIÓN CULTURAL NAVIDAD Y REYES 20/21

DICIEMBRE 2020

Exposición fotográfica: “JAPÓN. EL TIEMPO EN PLATA”. Salvador Gómez Sánchez. 10 de diciembre al 10 de enero. Teatro Villa de Huércal-Overa.

“AUDICIÓN MUSICAL”. Asociación Musical Virgen del Río. Sábado, 19 de diciembre. 11:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa.

SALTEÑOS - “HISPANOAMERICANO” Circuito de Música. Diputación de Almería. Martes, 22 de diciembre. 19:30 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa.

RINCÓN DE PAPA NOEL. Miércoles, 23 de Diciembre. 11:00 a 14:00 horas. Plaza Ayuntamiento de Huércal-Overa y de 17:00 a 18:30 horas. Plaza Mayor.

RINCÓN DE PAPA NOEL. Jueves, 24 de Diciembre. 11:00 a 14:00 horas. Plaza Ayuntamiento de Huércal-Overa.

ESPECTÁCULO DE MAGIA CIA. LUIGI LUDUS – “Feliz año mágico”. Jueves, 24 de Diciembre. 12:00 horas. Plaza de la Constitución.

CINE INFANTIL: "TOY STORY 4" Sábado, 26 de Diciembre, 11:30 h.Cine Municipal.

CINE INFANTIL: "FROZEN" Domingo, 27 de Diciembre, 11:30 h.Cine Municipal

TALLERES ARTÍSTICOS NAVIDEÑOS. Lunes, Martes y Miércoles, 28, 29 y 30 de Diciembre.11:00 a 14:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa.

PASACALLES MUSICAL NAVIDEÑO. Barrio Plaza de Toros, calle Sevilla y Plaza Parlamentario Conrado Sánchez. Lunes, 28 de Diciembre. 12:00 horas. Asociación Musical “VIRGEN DEL RÍO”.

PASACALLES MUSICAL NAVIDEÑO. Plaza Constitución, Paseo Calvario y Era de la Virgen. Martes, 29 de Diciembre. 12:00 horas. Asociación Musical “VIRGEN DEL RÍO”.

TALLER DE JABONES. Parque Municipal "Adolfo Suárez". Miércoles, 30 de Diciembre. 16:30 horas. Asociación Musical “VIRGEN DEL RÍO”.

CIA. DE DANZA FERNANDO HURTADO - “CHARLIE”. Red Andaluza de Teatros Públicos. Martes, 29 de diciembre. 19:30 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa.

“FLAMENCO” – Zarrita. Circuito de Flamenco. Diputación de Almería Miércoles, 30 de diciembre. 19:30 horas.Teatro Villa de Huércal-Overa.

PASACALLES MUSICAL NAVIDEÑO. Barrios La Molineta y San Isidro. Miércoles, 30 de Diciembre. 12:00 horas. Asociación Musical “VIRGEN DEL RÍO”.

ZARRITA - “A SOLAS CON EL COMPÁS”. Circuito de Flamenco. Diputación de Almería. Miércoles, 30 de diciembre. 19:30 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa.

PASACALLES MUSICAL NAVIDEÑO. Plaza Mayor, Plaza de España y Avda. Guillermo Reyna. Jueves, 31 de Diciembre. 12:00 horas. Asociación Musical “VIRGEN DEL RÍO”.

TREBOL TEATRO – “Navidad Rock”. Jueves, 31 de Diciembre. 12:00 horas. Plaza Mayor.

ENERO 2021