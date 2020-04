Huércal-Overa reparte a la población las 29.000 mascarillas adquiridas

El Ayuntamiento de Huércal Overa ha puesto en circulación las 29.000 mascarillas desechables que en lotes de 9.000 y 16.000 unidades, respectivamente, ha conseguido comprar en el mercado para hacer frente a la demanda vecinal y de servicios públicos ante el nuevo escenario de recomendaciones sobre su uso que se ha realizado desde el Gobierno de España, quien también ha aportado otras 4.000 para su reparto entre usuarios de transporte. La medida está destinada, sobre todo, a su utilización en lugares en los que no se puedan guardar las distancias de seguridad, como establecimientos a los que se acude habitualmente, o a la hora de desplazamientos colectivos.

“Hemos venido haciendo acopio de mascarillas pensando no sólo en las necesidades del personal municipal sino también para completar las entregadas a las residencias de mayores y otros centros públicos que nos han pedido ayuda, pero ahora es el momento de repartir entre la población”, explica la alcaldesa Francisca Lourdes Fernández. De esta manera, el Consistorio asume las nuevas directrices que aconsejan el uso de mascarillas y establece un plan de distribución para que lleguen a todas y todos los vecinos de la localidad.

Una vez adquirido el material, que ya se encuentra en dependencias municipales, el equipo de gobierno huercalense se ha puesto a trabajar en el modelo de distribución, si bien se ha adelantado que el principal lote, 16.000 unidades para la población, lo repartirán entre agentes de la Policía Local, Protección Civil,personal municipal y voluntarios. Esta acción se llevará a cabo puerta a puerta en el núcleo de Huércal Overa y las distintas poblaciones del término.

En el caso de las cortijadas periféricas se baraja el envío postal como una de las alternativas más rápidas, ya que la alcaldesa se ha propuesto entregar esa primera mascarilla a cada vecino. “Que todo ciudadano que no tenga ninguna pueda estar seguro de que desde el Consistorio se la vamos a proporcionar, nadie debe preocuparse”, afirma la primera edil.

El Ayuntamiento de Huércal Overa puntualiza que es ahora el momento adecuado de reparto, cuando el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha hecho pública la recomendación de usar mascarillas cuando los ciudadanos salgan a la calle para acudir a lugares en los que coincidirán con otras personas y no puedan mantenerse las distancias de seguridad aconsejadas. “Debemos ser conscientes de que tener una mascarilla no implica poder salir a la calle sin más cuidado que ponérnosla. La principal medida de contención es quedarse en casa y el estado de alarma sigue vigente mientras oficialmente no se anuncie lo contrario. Hay que ser responsables tras lo conseguido hasta ahora, con datos tan importantes como la ausencia de contagios en las residencias de mayores, y solo es posible si todos ponemos de nuestra parte. Sinceramente estoy muy orgullosa de la respuesta colectiva, de la responsabilidad mostrada por los vecinos. Si persistimos en esta línea, muy pronto tendremos la recompensa que todos anhelamos, la libertad de movimiento que progresivamente nos devuelva a la normalidad tras el Covid19”, concluye Francisca Lourdes Fernández.

