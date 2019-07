Huercálida arranca hoy con nuevas propuestas para las tardes y noches de verano

Huercálida 2019 arranca esste martes con un total de nueve propuestas para disfrutar de las tardes-noches de verano en lo que resta de este mes. Un programa cultural que piensa especialmente en los niños que se encuentran de vacaciones escolares a los que se les proponen diversas citas con el ocio y la cultura.

La alcaldesa, Francisca Lourdes Fernández, junto a la Primera Teniente de alcalde, María del Mar Meca, y el concejal de Cultura, Diego Miguel Ortega, han dado a conocer todos los detalles de la programación.

Fernández ha lamentado “la falta de organización y previsión del anterior equipo de Gobierno que no había iniciado siquiera los trámites administrativos necesarios para las contrataciones de este programa cultural estival. Tiene que haber un ejercicio de planificación anual para poder desarrollar las distintas propuestas culturales, del que el anterior ejecutivo carecía, como hemos podido comprobar con Huercálida. Por ello se ha demorado el inicio de esta programación cultural, ya que los distintos procedimientos necesarios requieren de unos plazos para poder llevar a cabo las contrataciones necesarias cumpliéndose con la legislación vigente, encontrándose, además, la partida presupuestaria dentro de la que se engloba Huercálida ejecutada a más del 50%. No obstante, gracias a las gestiones realizadas y el trabajo de los técnicos municipales ya podemos anunciar que Huercálida se inicia mañana para llevar la cultura a nuestros niños, jóvenes y adultos en distintos lugares de nuestro municipio”. Matizando además que “desde el Consistorio vamos a descentralizar la actividad en nuestro municipio no sólo la cultural sino también social y los servicios en todas las pedanías y barrios, para que todos nuestros vecinos tengan las mismas oportunidades independientemente del lugar del término municipal en el que residan”.

El concejal de Cultura ha desgranado la programación que comienza hoy con la Tarde de Diversión y Cine en Tu Pedanía en Santa María de Nieva a las 19:30 horas, “en la que los pequeños podrán disfrutar de hinchables y juegos para finalizar con la sesión de cine con la proyección de la película Hotel Transilvania 3 Summer Vacation; tardes de diversión que también se llevarán a las pedanías de San Francisco, Úrcal y Los Menas los días 18, 19 y 22, respectivamente. Mañana miércoles 17 de julio el protagonista es el Teatro en el Parque Municipal con la representación de Hansel y Gretel a las 21:30 horas”.

Para la próxima semana “hemos preparado una de las citas que los niños esperan con mucha ilusión y en la que lo pasan en grande, una tarde de juegos con fiesta del agua y la espuma en el Parque del Calvario el martes 23 a partir de las 18:00 horas. Al día siguiente, la Banda de Música Martín Alonso ofrecerá un concierto en el marco de nuestro Parque Municipal para disfrutar de una agradable noche. En el mismo escenario el jueves se proyectará la película Hotel Transilvania 3 a las 21:30h. Cerrando esta presente edición de Huercálida con Una noche de Blues con Santi Campillo y Buddy Whittington, el viernes 2 de agosto a las 22:00 horas en el Parque Municipal”.

La alcaldesa invita a los vecinos del municipio a que disfruten con la programación de Huercálida, a la vez que los emplaza para trasladar las distintas propuestas adelantando que se va a crear “una comisión para fomentar la participación ciudadana y poder recoger todas las opiniones que nos servirán de guía, no sólo para las propuestas culturales, sino para distintas acciones que se lleven a cabo desde el equipo de Gobierno”.

Todas las actividades incluidas en Huercálida se desarrollan al aire libre y son de carácter gratuito.