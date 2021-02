El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha puesto a disposición de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el Pabellón Municipal de Deportes, en el marco de la campaña de vacunación del Covid 19 a los mayores de 80 años que tendrá lugar este domingo 21. Así lo trasladó el Alcalde, Domingo Fernández, al delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, en una reunión por videoconferencia con el objeto de informar de la campaña de vacunación.

El primer edil huercalense detalla que “desde el Ayuntamiento, en coordinación con el área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, se trabaja ya en la organización de todos los detalles para la preparación del Pabellón Municipal de Deportes para la vacunación de nuestros mayores este domingo. Se trata de un espacio amplio que nos permite mantener las distintas medidas establecidas por los protocolos sanitarios, y que cuenta con un fácil acceso y facilidad de aparcamiento”.

Domingo Fernández: "Se trabaja ya en la organización de todos los detalles para la preparación del Pabellón Municipal de Deportes para la vacunación de nuestros mayores este domingo"

Fernández asegura que “damos un paso más en el camino a la inmunidad de nuestros vecinos, con el objetivo de acabar con la propagación de este virus”, a la vez que continúa pidiendo a los huercalenses que actúen con responsabilidad, los casos en el municipio han descendido en los últimos días situándose la tasa de incidencia acumulada por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos que seguir siendo cautos y cumplir con las distintas medidas. No olvidarnos de que protegiéndonos, protegemos a los demás”.

Ayuda a domicilio

No es la única medida adoptada desde el Consistorio pensando en el colectivo de edad más vulnerable a la pandemia, como es el de los mayores. En su gran mayoría son mayores los que reciben un servicio de ayuda a domicilio que se presta a través del Consistorio en relación con la pandemia. El Ayuntamiento mantiene dicho servicio para aquellos vecinos que se encuentren confinados por Covid- 19 y no tengan ayuda directa de familia o amigos, teniendo la necesidad de que alguien les realice la compra de aquellos productos de primera necesidad o de recogida de basura. En la actual situación hay diversas familias que se encuentran confinadas bien por positivos o por contacto y no pueden salir para hacer sus compras básicas ni para depositar su basura en los contenedores, muchas de ellas no tienen posibilidad de ayuda cercana, por lo que se hace necesario ofrecer este servicio.