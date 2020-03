La directora Mabel Lozano presenta el documental El Proxeneta en Huércal-overa

El Teatro Villa de Huércal-Overa acogió este miércoles la presentación del documental El Proxeneta dirigido por Mabel Lozano, actividad enmarcada en la programación del Día Internacional de la Mujer. Una cita en la que se contó además de con la directora y actriz con la alcaldesa, Francisca Lourdes Fernández, la concejala de Bienestar Social, María del Mar Meca, junto a otros ediles del equipo de Gobierno y un amplio número de vecinos.

El Proxeneta es “la voz del victimario, siempre que hablamos de trata y de prostitución estigmatizamos a las mujeres, las cuestionamos. Por primera vez vamos a escuchar la voz del victimario, de los malos, de los amos de la prostitución y de la trata. Qué hay detrás de los clubes de carretera, qué hay en la trastienda, cómo se blanquea el dinero, quienes son los cómplices. Este es un negocio multimillonario que por supuesto sólo enriquece a unos cuantos y que viola todos los derechos humanos, por ello es muy importante escucharle a él porque los proxenetas llevan mucho tiempo trabajando con la impunidad que le da el anonimato”, relató la directora.

En su intervención Lozano puntualizó que la trata de mujeres está vinculada a la prostitución, la prostitución esta legitimada, “es muy importante saber lo que hay detrás porque el discurso de este hombre jamás lo ha escuchado nadie y por lo menos crea un pensamiento crítico, necesitamos debatir, no aleccionar a la gente, crear ese pensamiento crítico y luego que cada uno piense. En el siglo XXI en el que hablamos de igualdad entre hombres y mujeres no hay espacio para la prostitución”.

La alcaldesa matizó que “tenemos que trabajar por la igualdad desde las primeras edades. Todos somos responsables de que se puedan aplicar los derechos humanos y de que no haya situaciones de esclavitud en este mundo en el que presumimos de que todos tenemos los mismos derechos”. A través de esta mirada no aleccionadora se intenta ver desde otro punto de vista una realidad que a veces no queremos ver, y es que “detrás de la prostitución tiene que haber mucho sufrimiento. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros jóvenes tengan una vida afectiva saludable que no pase por someter a otra persona para obtener placer”.

Los vecinos pudieron además de visionar el documental disfrutar de la charla coloquio con su directora.

Exposición fotográfica

Previo a la visión del documental en el mismo Teatro se inauguró la exposición de fotografías Las Que Ven, fruto del trabajo de las alumnas del taller de fotografía impartido en el Centro de la Mujer por Ana Molina. Una muestra que se puede visitar hasta la próxima semana y en la que estas mujeres plasman sus sentimientos a través de los objetivos de sus cámaras.