María Teresa García pregonará la Semana Santa huercalense

La cofrade huercalense María Teresa García López será la encargada de dar el pregón de la Semana Santa de Huércal-Overa 2019, una designación que ha sido adoptada por la Hermandad del Paso Blanco el pasado mes de noviembre.

El nombramiento de la cofrade y hermana del Paso Blanco como pregonera de la próxima Semana Santa de Huércal-Overa supone reconocer una larga trayectoria cofrade, pero también su labor incansable por mejorar la vida de los más desfavorecidos, especialmente los inmigrantes.

Según palabras de la próxima pregonera "ha supuesto una gran sorpresa para mí y la vez un honor y un orgullo profundo que mi hermandad me distinga con este nombramiento. Aunque en un primer momento mi intención era negarme, me comunicaron la decisión coincidiendo con el triduo a Nuestro Padre Jesús de Pasión Cautivo y fue en unos momentos de reflexión junto a su imagen cuando tomé la decisión, no podía decir que no. Soy muy creyente y pretendo dar ese enfoque a mi pregón ya que la Semana Santa es para el cristiano la semana más importante de todo el año. Espero estar a la altura y poder reflejar en el pregón el testimonio de religiosidad y de fe que debe imperar en las celebraciones de la Semana de Pasión."

Teresa García es licenciada en Derecho, es miembro de Cáritas Parroquial de Huércal-Overa, llevó el asesoramiento jurídico en Huércal-Overa Acoge, es colaboradora con la asociación pro-beatificación del "Cura Valera" y su último trabajo ha sido como técnico de acción social en el ayuntamiento de Huércal-Overa donde ha desempeñado una gran labor entre el colectivo inmigrante favoreciendo su integración.

Es Blanca desde que nació. Sus raíces familiares como cofrade llegan hasta su bisabuelo Hilario García Asensio quien firmó el acta de refundación de la Hermandad en el año 1.890. Siempre será fácil encontrarla en cualquier acto o culto que convoque el Paso Blanco junto a su hermana Luisa.

El pregón tendrá lugar el próximo mes de marzo en la Iglesia Parroquial de "La Asunción" y supondrá la vuelta de una mujer para dar voz a los cofrades huercalenses, después de que María Lourdes Bernal Marquez le correspondiese ese honor en la Semana Santa de 2015.

Con la lectura de este pregón comenzará la cuenta atrás cuaresmal para la llegada de una de las semanas más importantes en el municipio huercalense. No en vano, hay que recordar que su Semana Santa está Declarada de Interés Turístico Nacional.