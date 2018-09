El PP pide que la inversión anunciada para La Inmaculada sea cuanto antes

La vicesecretaria de Sanidad del Partido Popular de Almería, Maribel Sánchez, señaló hace unos días que es una buena noticia que la Junta haya puesto por fin al Hospital de La Inmaculada en el "mapa sanitario" y se haya dignado a anunciar una inversión de 1,3 millones de euros en nuevos equipos diagnósticos, anuncio que Sánchez Torregrosa espera que no se quede solo en eso, sino que "se ejecute cuanto antes para que los pacientes de este centro hospitalario cuenten con un material básico e imprescindible para una atención mínima y adecuada.

Maribel Sánchez recordó como el pasado mes de enero el Partido Popular ya denunció la "grave situación" en la que se encuentra el Hospital La Inmaculada así como la "discriminación sanitaria" que sufre por parte del Gobierno andaluz, lo que motivó que se iniciara una recogida de firmas que a día de hoy sigue vigente para demandar al Gobierno de Susana Díaz más especialistas y mejores condiciones para todos los profesionales sanitarios del área norte, con el fin de acabar con la "fuga de batas blancas" que este distrito sanitario lleva años sufriendo.

Para la vicesecretaria de Sanidad del PP almeriense las actuaciones que la Consejería de Salud ha llevado a cabo en este centro hospitalario han sido "irrisorias". En este sentido recordó como "de 90 millones que el Gobierno andaluz había ejecutado en las inversiones presupuestarias de la sanidad andaluza en 2015, a la provincia de Almería solo llegaron 324.854 euros, y de ese dinero destinaron menos de 7.500 euros al hospital La Inmaculada".

"Para el PP es una satisfacción que tras las innumerables demandas que hemos hecho durante este año a la situación sanitaria que se vive en el Levante y Norte de la provincia, La Inmaculada haya dejado de ser un 'hospital fantasma' para la Junta. Ahora bien, vamos a estar muy atentos para que lo prometido se cumpla, porque mucho nos tememos que podamos estar ante una promesa electoral motivada por el posible adelanto de las Elecciones Autonómicas", indicó.

Por otra parte, Maribel Sánchez recordó que en el Hospital de Huércal-Overa la gran demanda de los últimos años ha sido siempre el grave déficit de especialistas y profesionales sanitarios. "La falta de especialistas ha pasado de ser algo puntual a ser la tónica general de esta comarca", dijo.

En este sentido señaló que "no vamos a parar hasta que nuestro hospital comarcal y todo el área norte cuente con los médicos y enfermeros que se necesitan para atender a una población que está siendo discriminada con respecto a otros hospitales del resto de Andalucía".

Sánchez Torregrosa afirmó por último que si esta situación no repercute gravemente en los pacientes es gracias al "magnífico personal sanitario" que trabaja en el hospital y en todo el área, y que lamentablemente se encuentra sobreexplotado y sobrecargado para poder salvar los problemas que la Junta no soluciona. Además, estos profesionales están desmotivados porque según explicó, "se incentiva la reducción en costes y en tiempos, y no un trato eficaz y una consulta de calidad a los pacientes".