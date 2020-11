La Policía de Huércal-Overa sanciona a 22 personas en el puente por incumplir las medidas

La Policía Local de Huércal-Overa ha interpuesto un total de 22 sanciones en el puente de Todos Los Santos, durante la realización de la verificación del cumplimiento de las nuevas medidas adoptadas desde la aplicación del Estado de Alarma. De las mismas 9 son por no respetar la limitación de circulación de las personas en horario nocturno (23:0-06:00h), 8 establecimientos de hostelería por incumplimiento de las medidas (consumo en barra, horario de cierre, etc) que pueden llegar a una cuantía de hasta 3.000 euros, una por no uso de la mascarilla y otra por fumar sin respetar la distancia de seguridad.

Así mismo, se han interpuesto dos denuncias por infracción a la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, por falta de respeto a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En los cementerios el dispositivo diseñado desde el Ayuntamiento ha transcurrido con normalidad. La afluencia de personas en los cementerios ha sido comedida y los vecinos han acudido en grupos muy reducidos sin ocasionar aglomeraciones de ningún tipo y respetando en todo momento las indicaciones municipales, circunstancia a las que ha ayudado la Policía Local para que se ejecuten con total normalidad.

Desde el Ayuntamiento el alcalde, Domingo Fernández, destaca el respeto de los vecinos por las distintas normas establecidas y la colaboración prestada en estos días señalados y dadas las circunstancias sanitarias. “La gran mayoría de los huercalenses está actuando con total responsabilidad anteponiendo el interés general a las situaciones personales. Somos conscientes de la importancia que cobra en estos momentos las relaciones interpersonales y el cumplimiento estricto de las medidas establecidas desde las autoridades competentes”.

Una vez más, se insiste en el cumplimiento de las distintas medidas establecidas: uso de mascarillas, medidas de higiene y distancia interpersonal, limitación de circulación en las horas establecidas y respeto por parte de los establecimientos de la normativa vigente.