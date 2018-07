La galería Silves Arte Contemporáneo abre 'Pop Splendor' en Ámsterdam

Silves on trip, los viajes de la Galería Silves Arte Contemporáneo de Huércal-Overa, inaugura hoy domingo 22 de julio a las 12:00 horas en Ámsterdam un show inédico en los Países Bajos bajo el nombre de 'Pop Splendor'.

Junto a este, el martes a las 17:00 horas en Lauriestraat tendrá lugar el show 'Swing Black' de Ángela Ruiz. Se trata de un lugar, una exposición y un momento únicos e irrepetibles.

La de Silves on trip no es una exposición más, es toda una experiencia cultural proveniente desde el sur, concretamente desde Huércal-Overa, con mucho arte.

Silves Ac se une al pop up store y comparte con el resto del mundo las aventuras de la galería y de sus intrépidos artistas, con su proyecto Silves on trip. El pop up store ha llegado para quedarse, no importa el espacio físico en el qué estás instalado de manera permanente. El mundo nuestra galería de arte, compartiendo nuestras inquietudes de manera global.

Silves Arte Contemporáneo es una galería de arte y espacio de desarrollo de proyectos creativos, qué abre sus puertas en Junio de 2014 como Mojácar Factory Art. Por su parte, el proyecto Silves on trip se inicia en diciembre de 2016, basándose en la celebración de diversas exposiciones "pop-up" en ciudades de todo el mundo, iniciamos nuestro viaje en la capital española con una gran propuesta: la artista Carol Solar y la comisaria Sofía Fernández Álvarez, junto con Silves AC presentaron en Nigredo, Lavapiés, "Pasó ante mí".

El principal objetivo de Silves on trip es eliminar fronteras y conseguir nuevos seguidoresen cualquier lugar del mundo, reinventando la galería en cada proyecto.

Silves on Trip se complace en presentar Pop Splendor. En esta ocasión los viajes de Silves AC, nos llevan hasta Amsterdan.

Es a raíz de la globalización, el nacimiento de las nuevas tecnologías y el asentamiento de los medios de comunicación, donde nace la cultura de masas, la repetición de imágenes icónicas y comerciales mediante la metodología de la publicidad nos ofrecen un resurgir de la cultura popular. Nuestros iconos actuales son virales, duran un instante en nuestras retinas hasta que aparece el siguiente meme o el siguiente trending topic.

Partiendo de esta concepción nace "Pop Splendor", un escenario surrealista, plagado de color, donde la ilustración, el dibujo, la pintura, el cómic, la escultura y las piezas textiles se dan la mano en un espacio eufórico de imágenes con diversidad de lenguajes.

Sin duda, una idea original para poner a prueba las mentes de los ciudadanos del municipio de Huércal-Overa y de aquellos que dedican acercarse hasta esta particular forma de arte, que es aplaudida por una cantidad de público muy variopinto.