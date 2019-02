El alcalde propone a los portavoces no realizar actos de campaña en Semana Santa

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, se ha reunido hoy con los portavoces del grupo Municipal Socialista, Marisa Pérez, y Ciudadanos, Ginés Navarro, para trasladarle su propuesta de no realizar actos de Campaña Electoral durante la Semana Santa, mostrando así su respeto tanto a las Cofradías y a todos los Hermanos de las mismas, que trabajan durante todo el año para que los vecinos y los miles de visitantes que llegan a Huércal-Overa en esos días presencien unos grandes desfiles procesionales. La decisión de Fernández suma además que no habrá carteles de campaña durante el recorrido de las procesiones, no habilitando tampoco emplazamientos públicos para actos de campaña que afecten a la Semana Santa.

El primer edil explica que “la Semana Santa es la joya de nuestra Corona y la mayoría del pueblo de Huércal-Overa trabaja por ella, de un modo u de otro, unos formando parte de las procesiones, otros detrás de las misma. En el municipio todos los vecinos son de una u otra cofradía, y no estamos dispuestos a empañar estos días con la campaña electoral. Desde el Equipo de Gobierno consideramos que los distintos actos tanto religiosos como procesionales no se deben ver relegados por los actos de campaña, y por supuesto que en la imagen de nuestras procesiones no deben de haber carteles electorales. Por ello, he trasladado esta postura a los distintos grupos políticos presentes en el plenario para que nos apoyen y trasladen a sus partidos políticos”.

Sólo se autorizará la puesta de banderolas en Travesía Nacional 340, Carretera Estación, parte de la Avenida Guillermo Reyna y Avenida Ana Parra

La respuesta por parte de los grupos políticos ha sido positiva, sumándose los portavoces a la propuesta.

La Semana Santa de Huércal-Overa está declarada de Interés Turístico Nacional, desde 1983, atrayendo anualmente a miles de visitantes que acuden al municipio a disfrutar de sus desfiles presencialmente, sumándose a todos los huercalenses que se echan a la calle durante esos días.

