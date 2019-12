La alcaldesa de Huércal-Overa se reúne con los monitores una vez iniciada la temporada deportiva

La alcaldesa de Huércal-Overa, Francisca Lourdes Fernández, y el concejal de Deportes, Alejandro Campos, mantuvieron hace unos días una reunión con los monitores de los talleres y escuelas deportivas municipales con el objeto de valorar el nuevo modelo de gestión tras el inicio de la temporada y dar traslado de las sugerencias de los monitores.

La primera edil explicó en el encuentro que desde el equipo de Gobierno se ha iniciado la temporada deportiva con un nuevo modelo de gestión “que garantiza la calidad de las actividades deportivas, el respeto escrupuloso a los derechos laborales de los monitores y entrenadores como trabajadores con un contrato dado de alta en la Seguridad Social, promoviendo el voluntariado y la realización de todas las actividades en las condiciones óptimas y seguras en cuanto a infraestructuras y equipamiento. Un nuevo modelo de gestión, transparente y eficaz, con el asesoramiento técnico y jurídico del personal del Ayuntamiento, y desde una actitud abierta a la participación, escuchando propuestas y aportaciones de los colectivos interesados”.

Así se está haciendo desde el inicio de la temporada deportiva en la que se han puesto en marcha las distintas escuelas y talleres municipales cubriendo y atendiendo las demandas de los niños y jóvenes del municipio.

La actividad deportiva se viene desarrollando con normalidad desde el inicio de la temporada a pesar de que “nos hemos encontrado con algunas complicaciones en ciertos espacios ya que hay instalaciones en las que no se cumple con la normativa y tienen que adaptarse. Para ello habrá que acometer actuaciones que no estaban contempladas en el presupuesto municipal, por ello tenemos que esperar a que entre vigor el nuevo presupuesto municipal que realizamos desde el equipo de Gobierno. No obstante los estudios y proyectos ya están realizados para que una vez que tengamos disponibilidad económica poder ejecutarlos lo antes posible y tener al cien por cien disponibles nuestras instalaciones deportivas”, explicó el Concejal de Deportes.

Los monitores se mostraron satisfechos tanto con el nuevo modelo de gestión con el que se cumplen con sus derechos laborales como con la marcha de las actividades y la buena acogida que éstas han tenido entre los vecinos.