El pleno aprueba el convenio para la cesión del terreno del nuevo colegio

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa dio ayer luz verde, por unanimidad de los distintos grupos políticos, a la aprobación definitiva del Convenio Urbanístico entre el Consistorio y la mercantil Inversiones Olivencia S.L. para la cesión de la parcela de 6.820 metros cuadrados sobre la que se ubicaría la construcción del nuevo colegio en el municipio, en el barrio de La Molineta en la zona cercana a la Estación de Autobuses.

El alcalde, Domingo Fernández, señaló que "de todos es conocida la imperante necesidad de la construcción de un nuevo colegio en nuestro pueblo, un colegio para el cual en etapa de gobierno socialista se cedió una parcela situada en el sector frente al Hospital, un terreno en el que el colegio no ha podido materializarse al estar ubicado en una zona que no esta urbanizada y que además es inundable. Por ello, desde el equipo de Gobierno nos pusimos a trabajar para poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios que cumplieran con los requisitos establecidos, lo que hoy hemos aprobado en pleno es la aprobación definitiva del convenio para la puesta a disposición de esos terrenos para la construcción del nuevo colegio, un convenio firmado con un particular para la obtención de las parcelas necesarias para este nuevo centro educativo, tras las muchas gestiones realizadas desde el Consistorio para cumplir con los metros necesarios, la idoneidad de la ubicación y poder contar con ese terreno cumpliendo con los requisitos necesarios por parte de la Junta de Andalucía. Damos un paso más para que se haga realidad este proyecto tan necesario para nuestro municipio, esperando ahora que la Consejería de Educación incluya en sus planes más inmediatos la construcción del nuevo centro de Educación Infantil y de Primaria en Huércal-Overa, un centro que tenía que estar materializado hace ya años y que habría evitado la continua instalación de aulas prefabricadas en el CEIP San José de Calasanz".

El primer edil insistió en la necesidad de trabajar de manera urgente entre ambas administraciones para materializar este proyecto, para el cual se han seguido las directrices marcadas desde la Delegación de Educación, "ya ponemos sobre la mesa el convenio definitivo con este terreno que cumple con los requisitos que nos han solicitado y ahora es la delegación la que tiene que darle prioridad y hacerlo realidad de forma inmediata ya que el pueblo de Huércal-Overa lleva años esperando la construcción de un colegio que no llega. Nos hemos preocupado de que esta vez sí sean los terrenos adecuados para un nuevo colegio y nos queda trabajar desde el Ayuntamiento, la Consejería de Educación y medio Ambiente para que el colegio sea una realidad lo antes posible".