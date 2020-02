Dos oros, una plata y un bronce, bagaje de los atletas huercalenses en el Nacional de Cross

El deporte huercalense estuvo presente el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Cross de Clubes celebrado en Soria con la participación de cinco atletas: Wiam Ghanemi, Andrés Palma, Antonio García, Luis Gómez (Club Cuevas de Nerja) y Alba García (Club Atletismo Murcia).

Los jóvenes huercalenses han conseguido muy buenos resultados en esta prueba nacional por equipos. Andrés Palma y Antonio García, categoría sub 18 masculino, lograron medalla de oro; Wiam Ghanemi (sub 14 femenino) medalla de plata; Luis Gómez (sub 20 masculino) medalla de bronce; y Alba García (sub 18 femenini) 10º puesto por equipos.

De ellos, cuatro atletas se desplazarán a Pamplona con sus respectivas selecciones autonómicas (Andalucía y Murcia) para el Campeonato de España de Cross individual y por autonomías los días 14 y 15 de marzo.

El quinto de estos atletas Luis Gómez competirá el 7 y 8 de marzo en el Campeonato de España de Cross por autonomías en Zaragoza.

Desde el ayuntamiento,el concejal de Deportes, Alejandro Campos, felicita a los atletas por los grandes resultados que han obtenido a nivel nacional con sus equipos deseándoles mucha suerte para su próxima cita y reiterando su agradecimiento por llevar el nombre de Huércal-Overa tan alto.