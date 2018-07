Los colegios no descansan durante el verano y reciben un 'lavado de cara'

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través de la concejalía de Obras y Servicios, ha iniciado las labores de mantenimiento y mejoras en los centros educativos del término municipal con el objetivo de que estén en las mejores condiciones para la vuelta al cole el próximo curso, que se inicia el 10 de septiembre.

El Alcalde, Domingo Fernández, y el concejal de Obras y Servicios, Blas Sánchez, han realizado una visita a aquellos colegios en los que ya han comenzado los trabajos para comprobar la marcha de las labores y poder ver con representantes de la dirección sus demandas y la situación real de los centros educativos.

Las distintas actuaciones se llevarán a cabo durante las próximas semanas en todos los centros de educación infantil y primaria del término municipal. Entre las actuaciones que se ejecutarán se encuentran labores de jardinería, pintura, limpieza, iluminación, cristalería, carpintería, fontanería, etc, para que en septiembre "nuestros niños y docentes inicien el curso escolar en las mejores condiciones, tal y como merecen. Como todos los años intentaremos dar solución a todas las peticiones que se nos han realizado desde los colegios, no obstante hay que recordar que la competencia del Ayuntamiento es el mantenimiento de los centros y no las inversiones, aunque en más de una ocasión hemos realizado importantes actuaciones que no eran de nuestra competencia, pensando siempre en los alumnos y cuerpo docente".

El alcalde del Ayuntamiento de Huércal-Overa detalla que desde el Ayuntamiento "mantenemos un contacto directo constante con los centros educativos de nuestro municipio para atender las demandas que desde los mismos se nos realizan durante todo el año, no obstante durante los meses de verano reforzamos esas labores para que en la vuelta al cole las instalaciones estén en perfecto estado, y nuestros niños tengan sus centros en las mejores condiciones posibles en el nuevo curso".