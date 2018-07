El consistorio acuerda con la Junta el terreno para un nuevo colegio infantil

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, acordó este pasado jueves con la delegada de Educación en Almería, Francisca Lourdes Fernández, el inicio de la cesión de un nuevo terreno para un colegio de Educación Infantil de cinco líneas en el municipio huercalense.

Un compromiso adquirido para acabar con la masificación con la que se encuentra actualmente el CEIP San José de Calasanz del municpio, en una reunión mantenida entre representantes del propio Ayuntamiento de Huércal-Overa, de la comunidad educativa del municipio y las AMPAS en el IES Albujaira de la localidad huercalense.

El alcalde destacó el compromiso del Ayuntamiento de Huércal-Overa con la educación de nuestros niños, albergando al respecto que "es lo que tiene que primar en todo momento, por ello entendemos la celeridad para este nuevo colegio. Si desde la Junta de Andalucía dicen no poder esperar cinco meses que sería aproximadamente los que se llevan los tramites administrativos del terreno ya cedido para el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria, por no perder la partida presupuestaria, trabajamosa junto a la administración autonómica para aportar soluciones, esperando claro que esto no sea un parche es decir, que se construya el nuevo centro de infantil de cinco líneas, se reforme el CEIP San José de Calasanz, tal y como se ha acordado, y se continúe el proyecto del nuevo centro de Infantil y Primaria que tanta falta hace en nuestro pueblo y que es el que realmente acabará con la masificación en las aulas del Colegio San José de Calasanz", indicó el primer edil tras la reunión mantenida el jueves.

Desde el Ayuntamiento valoran de forma positiva esta reunión en la que "además hemos tenido ocasión todos los presentes de plantear no sólo dudas sino propuestas que se podrían ejecutar ante la urgencia de no perder la inversión prevista por educación para Huércal-Overa", matizó Domingo Fernández.

El nuevo centro estará ubicado junto al CEIP San José de Calasanz y los dos institutos, siendo el terreno propiedad de la Junta de Andalucía que están cedidos al pueblo de Huércal-Overa para uso del recinto ferial, trámite que tendrá que resolverse en las próximas semanas con una firma por parte de la Consejera y el propio alcalde.

Desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa han pedido a la delegada de Educación de la Junta de Andalucía un acuerdo formal y por escrito para la construcción del nuevo centro de Infantil y Primaria, para que no quede sólo en palabras ya que "el centro de infantil es una solución sólo parcial a la masificación de las aulas en San José de Calasanz, necesitamos un nuevo colegio para ambas etapas y que nuestros niños tengan unas condiciones óptimas", finalizó Domingo Fernández.