El consistorio aprueba medidas para recuperar el Centro Histórico

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha aprobado en la última sesión ordinaria del año, celebrada hace unos días, la solicitud de cesión anticipada del edificio de las Cuatro Torres, uno de los edificios emblemáticos del municipio en el que, desde hace muchos años, no se ha realizado intervención alguna para su mantenimiento por lo que se está produciendo un deterioro paulatino del mismo. Se puede decir que el edificio está abandonado a su suerte, y esta no es otra que su propia autodestrucción. Dicho edificio se encuentra calificado en el PGOU como equipamiento estando incluido en la Unidad de Ejecución UE-13 desde el año 2007 con obligación de cesión de la zona señalada como equipamiento, en la que se encuentra el propio edificio y no se ha producido por parte de los propietarios intención del desarrollo de la misma que propicie su obtención.

El alcalde, Domingo Fernández, detalló que "este edificio está en el corazón de todos los huercalenses, lo que hacemos es recuperar este edificio con una solicitud de cesión anticipada a los propietarios para que el Ayuntamiento pueda acometer su rehabilitación y no siga deteriorándose. Para que cada euro que se gaste en las Cuatro Torres sea para su recuperación y no como ha venido sucediendo en años atrás con expropiaciones que no llegaron a concluir y sentencias judiciales. El pueblo de Huércal-Overa lleva muchos euros gastados en las Cuatro Torres y a fecha de hoy no es patrimonio municipal, por lo que nuestra intención es acabar con esta situación y sobre todo rehabilitarlo".

Así mismo en el acuerdo de pleno se contempla el inicio del expediente para que este edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Acuerdo que ha sido apoyado por el grupo Popular y el Partido Socialista, con la abstención de Ciudadanos.

En el Pleno se dio también luz verde a las bonificaciones del ICIO, para las obras, instalaciones y edificaciones en el Casco Histórico "nuestro interés es dinamizar el centro histórico y por ello vamos a bonificar las obras y rehabilitaciones que se realicen en el misma con hasta un 95% en el Impuesto de Construcción", puntualizó Fernández. Punto que consiguió la unanimidad de los concejales presentes.

En esta sesión se ha dado un paso más en el vial de acceso al Hospital con la aprobación de varios acuerdos de expropiación y un convenio con propietarios, con el voto favorable de los populares la abstención de los concejales socialistas y el voto en contra de Ciudadanos.