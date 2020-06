El Ayuntamiento de Huércal-Overa impulsa la instalación de empresas y un modelo de desarrollo sostenible en el municipio a través de una ambiciosa Innovación del PGOU. La alcaldesa, Francisca Fernández, ha iniciado formalmente el procedimiento para poder llevar a Pleno una nueva Innovación del PGOU que, en sus propias palabras, "constituye una herramienta imprescindible para que puedan instalarse empresas en el municipio y que nuestros vecinos no tengan que irse fuera a buscar trabajo, además de garantizar una regulación eficaz y acorde a los nuevos tiempos del suelo no urbanizable que favorezca el aprovechamiento sostenible de nuestro medio natural y rural, uno de nuestros grandes activos para generar riqueza si lo cuidamos con medidas efectivas como la regulación del PGOU y la Ordenanza del Medio Rural que también se presentará en esta semana próxima, después del parón obligado de los procedimientos administrativos durante las primeras fases del estado de alarma decretado por el COVID".

Desde el pleno convencimiento de que el modelo de desarrollo del municipio de Huércal-Overa debe depender de los intereses de sus ciudadanos y contar con su participación en el diseño de dicho modelo porque va a condicionar el futuro de todos, el equipo de Gobierno con la Alcaldesa a su cabeza ha iniciado el procedimiento de consultas previas de la Innovación nº 21, que permitirá a los huercalenses hacer las aportaciones que consideren oportunas a través de lo que se pretende que sea un verdadero proceso de alegaciones constructivas por parte de la población, para que el resultado del mismo sea una ordenación urbanística acorde a las necesidades reales de crecimiento del Municipio y a las demandas que vienen trasladando los vecinos, "después de muchos años de parálisis y de comprobar como la falta de impulso político para el desarrollo real y efectivo de suelo industrial disponible en las áreas más demandadas por los inversores se llevaban las proyectos empresariales a polígonos de localidades del entorno y pasaban de largo por Huércal-Overa. Del mismo modo que una regulación desfasada del suelo no urbanizable ha impedido que puedan desarrollarse proyectos empresariales sostenibles de presente y de futuro en nuestro medio rural y que nuestro campo sea la fuente de riqueza que fue en otro tiempo y un lugar atractivo para vivir, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 27 pedanías con un enorme potencial como núcleos de población capaces de proporcionar una gran calidad de vida, algo que ahora más que nunca volvemos a valorar en momentos de grave crisis sanitaria, económica y social como la que estamos viviendo", ha manifestado la alcaldesa.

El objetivo de esta Innovación en la que se viene trabajando desde hace meses en el área de Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por la concejala Mónica Ruíz, tiene una doble vertiente, por un lado la regulación de los usos a implantar en el suelo no urbanizable de carácter natural o rural, limitando los usos intensivos en favor de los usos sostenibles en agricultura, ganadería, turismo rural, instalaciones de proyectos de energías renovables, etc.; tal y como recomiendan los organismos internacionales y orientados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) y, por otro lado, atraer al sector empresarial, con el fin de que se ubiquen nuevas empresas en las áreas estratégicas de los principales nudos de las infraestructuras de comunicación (intersecciones de la A7 con la A92 y nueva Autovía del Almanzora, Autopista de Cartagena, cercanía con el apeadero del AVE), empresas que ofrezcan nuevas oportunidades económicas, mejor aprovechamiento de los recursos locales, generando más riqueza y empleo; y, a su vez, se pueda diversificar la base económica del municipio, dando estabilidad a nuestra población y permitiendo su crecimiento.

En el actual Plan General de Ordenación Urbana de Huércal-Overa se clasificaron unas bolsas de suelo como suelo no urbanizables denominados “Lugares de posición estratégica”, en torno a los enlaces de la Autovía A7, a la altura de La Morena y en la salida hacia Santa María de Nieva, que, por su ubicación, próximas al suelo industrial, eran zonas con un gran potencial de localización para actividades de equipamiento, dotaciones, o suelos para actividades productivas. Pero se clasificaron como suelos no urbanizables, con esta Innovación 21 del PGOU se propone su clasificación como suelos urbanizables no sectorizados, avanzando en el desarrollo urbanístico y facilitando la implantación de actividades productivas.

También se plantea una nueva zona de suelo industrial junto al futuro enlace de la Autovía del Almanzora con la A-7 (Paraje La Ballabona), que por su localización y situación estratégicas tiene un elevado interés para industrias de logística y distribución, tal y como se ha ido comprobando en todas las reuniones mantenidas por parte de la alcaldesa y de su equipo de gobierno con diferentes colectivos y asociaciones del ámbito empresarial y de inversión. La inminente firma del Convenio entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para la instalación de una sede de ésta en el municipio va en la misma línea de trabajo con paso firme para crear las condiciones que permitan que nuevas empresas puedan instalarse en Huércal-Overa, teniendo lo más importante, una ubicación estratégica inmejorable.

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbanística de Huércal-Overa, se desarrolló en otro contexto socioeconómico diferente al actual, hace más de 12 años. Entonces en el suelo rústico los únicos usos viables eran el agrícola-ganadero, en un formato de pequeña explotación familiar. "Hoy en día nuestro suelo rústico y nuestro entorno rural tienen enormes potencialidades, en cuanto a actividades de turismo rural, actividades que pongan en valor nuestro patrimonio cultural, y que puedan ser compatibles con una agricultura y ganadería sostenibles respetuosas con nuestro entorno. Este modelo agrícola-ganadero es hacia donde hay que orientar los esfuerzos y es el que hay potenciar desde las políticas municipales porque es el modelo viable de futuro, al que está orientado toda la normativa europea y también las ayudas de la PAC, y el que es capaz de generar empleos de calidad y de largo recorrido", según manifiesta Francisca Fernández, quien ya enfatizó esta idea en la presentación del Proyecto de Presupuestos 2020, que contempla ayudas e incentivos para el emprendimiento rural.

Otra actuación en consonancia con el interés del equipo de gobierno de fomentar el desarrollo industrial del municipio ha sido la reciente aprobación por la Junta de Gobierno Local, el día 3 de Marzo de 2020 y tras meses de gestiones, del Proyecto de Reparcelación del Sector de Suelo Urbano del Sector EN-I-1, situado también en La Morena, de iniciativa privada (Empresa Hydrodiseño), lo que permite poner a disposición parcelas de suelo industrial. Esto ha sido posible, según expone la Concejala, Mónica Ruíz, "tras las gestiones realizadas con ADIF, en Sevilla el 18 de agosto de 2019, resolviendo un problema de titularidad de los terrenos que existía desde el inicio del expediente, y que nos ha permitido aprobar el Proyecto de Reparcelación, y materializar mediante escritura pública la cesión a este Ayuntamiento de 36.750 metros cuadrados, procedente del desarrollo urbanístico de esta zona, aumentando el patrimonio municipal del suelo y dándole seguridad jurídica a las empresas de la zona. Ésta era una tarea pendiente desde hace años. Por otra parte, con la Innovación N °21 se trata de ampliar mucho más la superficie para suelo industrial en esta área estratégica en la zona limítrofe con Murcia, por su alto valor estratégico y porque hay empresas que necesitan mucha más superficie para instalarse".

La alcaldesa invita a los vecinos del municipio a participar en esta primera fase del procedimiento de exposición pública de la propuesta de la nueva Innovación para que "el ordenamiento urbanístico de futuro inmediato y para el largo plazo de nuestro municipio se oriente hacia el interés general y cuente con el máximo nivel de participación ciudadana y de apoyo. Nos jugamos el bienestar de todos y, sobre todo, la oportunidad de que nuestros hijos y hijas puedan quedarse y vivir en nuestro municipio con un proyecto de vida digno. Tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz presentando alegaciones y propuestas en el Registro del Ayuntamiento durante estos 20 días de exposición pública, porque no sólo se decide el futuro de nuestro pueblo en las urnas cada cuatro años".