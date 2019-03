"Queremos dejar atrás ocho años en los que se ha trabajado más lo folclórico"

-Aunque suene a tópico, las afronto con mucha ilusión de aportar todo lo que esté en mi mano y también la del equipo de trabajo que estamos configurando para poner en marcha proyectos y actuaciones que creemos que son necesarios en nuestro municipio. Si algo he aprendido estos tres años en la delegación de Educación es a trabajar con honestidad y mucho rigor para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas del municipio.

-Considero con toda honestidad que hace falta mucha transparencia en la gestión de los servicios públicos. No se trata solo de colgar en la página web todas las noticias de interés para la ciudadanía sino que tiene que haber también claridad a la hora de exponer temas que también pueden crear conflictos de intereses entre distintos colectivos. Más transparencia y claridad a la hora de poner el posicionamiento y claridad en las actuaciones que el Ayuntamiento pone en marcha y que tienen que seguir unas directrices.

-¿Cual será el programa político del Partido Socialista ante estas elecciones?

-Estamos desarrollando el programa en líneas específicas que iremos desgranando las próximas semanas y el cual presentaremos antes de que acabe este mes de marzo con todo el apoyo del grupo socialista municipal. No hemos cerrado aun el equipo de candidatura. Algunos de ellos ni están dentro ni son militantes sino simpatizantes, son personas comprometidas con la mejora del municipio y entonces estamos confeccionando el citado equipo. Lo que pretendemos es poder convencer a nuestros vecinos y vecinas con argumentos sólidos, con habilidades palpables, dejando atrás lo que consideramos que han sido ocho años en los que se ha trabajado más lo folclórico que en trabajar cuestiones sostenibles para nuestro municipio. El Ayuntamiento no puede ir detrás. El tema medioambiental va a ser de gran calado en nuestro programa.

-Sinceramente, ¿se ve con posibilidades de salir como alcaldesa de la Villa?

-Sin ánimo de ser arrogante, si no estuviese convencida de ello no hubiese dado el paso hacia delante y no me hubiese puesto al servicio del partido porque todos los ciudadanos merecen que haya alguien al frente que honestamente pueda apostar por el servicio. Mi propio partido me dio la oportunidad y también los ciudadanos socialistas que me dieron la oportunidad de tener esa experiencia en la gestión y ahí está el trabajo que se ha hecho estos tres años y medio como delegada. Es la misma persona la que va a estar al frente pero con un equipo de ciudadanos que quieren el municipio y que quieren que crezca y que mejore.

-Aunque aún es muy pronto para ello, ¿se baraja la posibilidad en el seno de su partido de un pacto para lograr la mayoría absoluta en Huércal-Overa?

-Nosotros estamos trabajando en un programa para conseguir la mayoría absoluta porque entendemos que queremos poner en marcha nuestro propio programa. Nosotros no estamos cerrados, la puerta la tenemos abierta, pero a personas que tengan una manera de entender la gestión de los recursos como nosotros. Nuestra meta es refrendar una mayoría absoluta en las elecciones, abiertos siempre al diálogo constructivo, pero queremos no tener que estar si es posible negociando cuestiones básicas como el tema de la igualdad.