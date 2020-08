Adrián Ramos: "Nuestros vecinos necesitan un Ayuntamiento que les ayude y que no le ponga trabas"

Adrián Ramos Fernández es concejal de Hacienda y Contratación Pública en el Ayuntamiento de Huércal-Overa. Tiene 27 años, es graduado en Ciencias Políticas y tiene un Máster en Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid.

-¿Qué tal sus primeros días como concejal de Hacienda?

-Días de mucho trabajo en los que todos los concejales y el alcalde –Domingo Fernández-, estamos cambiando la tendencia del anterior gobierno socialista que se quedó en la excusa para pasarse un año de gobierno sin hacer nada. Son tiempos duros, en los que nuestros vecinos necesitan un Ayuntamiento que les ayude y que no le ponga trabas.

-¿Cuál es el eje fundamental de estos Presupuestos Municipales 2020 que ascienden a 16,6 millones de euros?

-Son unos presupuestos centrados en: Autónomos y Fomento de Empleo; Inversión Social y nuevas Infraestructuras. En cuanto a las partidas destinadas a los autónomos y pequeñas empresas, nunca se había invertido tanto en ellas, casi medio millón de euros irá destinado a reducir las consecuencias económicas del COVID-19. No dejaremos solos a quienes luchan día a día para sacar adelante su negocio y generar empleo. Es evidente que la crisis sanitaria ha golpeado a muchas familias, sin embargo, hay un Gobierno Municipal que se preocupa por los que peor lo están pasando, por ello, hemos aumentado sustancialmente las partidas sociales llegando a los 240 mil euros.

-Por si fuera poco, estos presupuestos se han diseñado en tiempo récord desde la toma de posesión de esta nueva corporación municipal hasta su aprobación. Han tenido que ser días de mucho ajetreo, ¿no?

-Días de mucho esfuerzo, pero merecen la pena porque estamos seguros que van a beneficiar a Huércal-Overa. El alcalde marcó las directrices que debían seguirse en estos presupuestos y todos los concejales nos hemos acoplado a ellas.

-Un presupuesto que asciende prácticamente un millón de euros respecto al proyecto presupuestario del anterior equipo de Gobierno en Huércal-Overa. ¿Cual es su opinión al respecto?

-Hemos examinado los ingresos y gastos que ha tenido el Ayuntamiento y esa ha sido la base para realizar este presupuesto. Todos hemos visto las deficiencias que ha tenido el PSOE para gobernar Huércal-Overa. Muchos vecinos me preguntan que cómo es posible que aprobáramos los presupuestos municipales de 2020 en julio y solo se le puede decir que estamos haciendo en poco más de un mes lo que el anterior equipo de gobierno socialista fue incapaz de hacer en doce meses de gobierno.

-Precisamente hace unos días, la anterior alcaldesa rechazó estos presupuestos por "no priorizar el interés general" pese a pedir, pocas semanas antes que se aprobasen a la mayor celeridad posible. ¿Qué opinión tiene de ello?

-No aprobar unos presupuestos como estos, que destinan más de medio millón de euros para autónomos, PYMES y fomento de empleo es ir contra el interés general. La verdad, me decepcionó mucho que el PSOE votara en contra de unos presupuestos que invierten como nunca en cuestiones relacionadas con el fomento de empleo o ayuda social.

-En esta pandemia mundial que seguimos viviendo, ¿Qué porcentaje se invertirá para luchar contra la COVID-19? ¿Cuáles son las iniciativas para que nadie "se quede en el camino" con esta crisis?

-Este Presupuesto está destinado en gran medida a luchar contra las consecuencias del COVID-19, por ello, además de destinar una partida importante para la desinfección, limpieza y protocolos de seguridad, hay una gran inversión para luchar contra las consecuencias económicas del Coronavirus.

-Y respecto a infraestructuras, ¿habrá mejoras en los colegios antes de que finalice el año?

-El bienestar de los niños y que tengan un futuro profesional próspero es una de las prioridades de este equipo de Gobierno, por ello, habrá una inversión de casi 500.000 euros para realizar mejoras en los colegios del municipio, entre ellos, se van a renovar los cuartos de baño de San José de Calasanz, realizaremos un nuevo comedor para el Colegio Virgen del Río y una Guardería-Comedor para San Francisco.

-¿Qué puede contar de dos importantes proyectos para el municipio como son la Escuela de Música y la nueva sede judicial? ¿En qué fase se encuentran?

-Me alegra decir que en menos de un año será una realidad la Escuela de Música, contando con nuevos recursos y servicios para los aficionados y estudiosos de la música. Este año hemos presupuestado 200 mil euros para la finalización de esta obra. Con respecto a la sede judicial, el delegado de Justicia de la Junta de Andalucía en Almería explicó hace unos días que espera que antes de 2023 contemos con unos nuevos juzgados. Ante esta gran noticia de la Junta de Andalucía, nos mostramos satisfechos y haremos todo lo que sea necesario para contar con estos edificios tan necesarios.

-¿Qué otro proyecto le gustaría destacar que hayan tenido en cuenta en los presupuestos municipales?

-Le he comentado el incremento de las partidas para ayudas a autónomos y fomento de empleo o la dotación de un comedor escolar en San Francisco y, otro, en el Virgen del Río, que para mi son obras claves, pero no me puedo olvidar destacar que se invertirá en la adquisición de un solar en el centro del Municipio que será sede del nuevo centro de Salud.

- ¿El equipo de Gobierno trabaja ya en la confección de los presupuestos de 2021?

-Así es, entre otros muchos proyectos, en los que estamos trabajando para que Huércal-Overa progrese. Aprobar los presupuestos antes de que finalice el año influye positivamente en el funcionamiento del municipio, por ello, nuestro compromiso es aprobar con celeridad los presupuestos del 2021. Los huercalenses pueden estar seguros de que en el Ayuntamiento hay un equipo de Gobierno, liderado por un gran alcalde, que trabajan incansablemente para que al municipio y a sus vecinos le vaya bien.