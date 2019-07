El inicio de los trabajos de la Nave Polivalente de Huércal-Overa tendrán que esperar

Las obras de la Nave Polivalente de Huércal-Overa, proyecto incluido en los Planes Provinciales, se van a atrasar ya que existe la imposibilidad del comienzo de las mismas por parte del contratista, al haber en el terreno elementos que impiden el comienzo de los trabajos. Así queda de manifiesto en el acta de comprobación del replanteo y no inicio que ha remitido mediante oficio la alcaldesa del municipio, Francisca Lourdes Fernández, a la Diputación Provincial.

En concreto, los elementos que impiden el comienzo de la obras son que existen cuatro torretas de alumbrado de la pista polideportiva, que deben ser retiradas: así mismo en el terreno sobre el que se ha de construir la nave se ubica también una caseta cubierta de unos 30 metros cuadrados que alberga un depósito de gas propano que se encuentra fuera de servicio y que ha de ser retirado y un grupo de presión que suministra agua al pabellón de deportes que deberá de ubicarse en otro lugar. Bajo el grupo de presión mencionado se encuentra un aljibe de 80.000 litros que suministra al Pabellón, aljibe que tendrá que anularse, retirando toda la humedad del lugar y reubicarse en el recinto del Pabellón.

La canalización y el contador del gas, de reciente instalación, queda dentro de la futura zona deportiva al ejecutarse el proyecto. Aspecto tampoco contemplado en la redacción del mismo. Por ello, se debe de notificar a la compañía suministradora para el traslado de su ubicación. Bajo la escalera se encuentra el cuadro eléctrico para el alumbrado de las cuatro torretas a las que se hace alusión en líneas anteriores, se debe desmontar también solicitando previamente el corte de la líneas.

Así mismo, se debe de resolver las pluviales del entorno por técnico competente con el fin que el agua de lluvia no entre a la nave polivalente ni ocasione deficiencia a otras instalaciones públicas. A lo que habría que sumar la retirada de la jardinería y palmeras del acceso a la nave así como el tratamiento de dicha zona.

La alcaldesa ha explicado que “las obras de este proyecto no se pueden iniciar hasta que no resolvamos por parte del Ayuntamiento todas las cuestiones que se recogen en el acta de no inicio. Aspectos que son muy relevantes y que no aparecen recogidos en el proyecto y que se tienen que acometer antes de empezar la construcción de la nave. Somos conscientes de la necesidad de la misma para la ampliación del pabellón y las mejoras que este nuevo espacio dará a los alumnos de las escuelas, y talleres deportivos a la vez que a los deportistas de nuestro municipio, pero no podemos dejar pasar por alto todos estos elementos ya que resulta inviable comenzar las obras. Una vez que se ejecuten todas estas actuaciones previas necesarias, que no estaban planteadas dentro del proyecto, podrán comenzar los trabajos para la futura nave polivalente”.